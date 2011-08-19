-İlk yarı Beşiktaş'ın İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Rusya'nın Alania takımları arasındaki maçın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 1-0 önde kapadı. Maça istekli başlayan, ancak hatalı paslar sonucu hücumda organize olamayan siyah-beyazlı ekip, ilk ciddi pozisyonunu 11. dakikada Mustafa ile yakaladı. Mücadelenin başından itibaren dikkatli oynamaya çalışan Alania karşısında pozisyon üretmekte zorlanan ev sahibi takım, 20. dakikada kazandığı korner atışında Sivok'un attığı golle 1-0 öne geçti. Alania hücuma çıkmakta zorlanınca Beşiktaş, savunmasında rahat bir oyun sergiledi. Ancak siyah-beyazlı ekip, gol yollarında etkisiz kaldı. Simao'nun sakatlanmasının ardından 31. dakikada Holosko bu oyuncunun yerine oyuna dahil oldu. Holosko sağ kanatta görev yaparken, bu kanatta oynayan Mustafa sola geçti. Alania da ilk yarı bitmeden Zelaya-Bulgaru değişikliği yaptı. Uyumsuz bir görüntü çizen Beşiktaş, oyundan düştükçe Alania daha da cesaretli bir şekilde rakibin üstüne gelmeye başladı. Sivok'un attığı golden sonra her iki ekip net pozisyon bulamadı ve mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı. 11. dakikada İsmail, soldan son çizgiye indiği anda güzel bir orta yaptı. Arka direkte aynı güzellikte meşin yuvarlağı kontrol eden Mustafa'nın bekletmeden sert şutunda, kaleci son anda topu tokatladı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. 20. dakikada Simao'nun soldan kullandığı korner atışında kaleci boşa çıktı. Kafalardan seken topu önünde bulan Sivok, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Bikmaev, sağda kazanılan serbest vuruşta sert vurdu, kaleci Rüştü son anda meşin yuvarlağı kornere yumrukladı. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Stanislav Todorov, Nikolay Angelov, Ventsislav Gavrilov (Bulgaristan) Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Egemen, İsmail, Mustafa, Fernandes, Ernst, Simao (Dk. 31 Holosko), Guti, Almeida Alania: Khomich, Tsarikaev, Grachev, Grigoryev, Pliev, Dudiev, Gabulov, Bakaev, Neco, Bikmaev, Zelaya (Dk. 37 Bulgaru) Gol: Dk. 20 Sivok (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 21 Sivok, Dk. 38 Fernandes (Beşiktaş), Dk. 38 Neco (Alania)