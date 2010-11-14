-İLK YARI BEŞİKTAŞ'IN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 2. dakikada Hurşut'un yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta kaleci Rüştü köşede topa sahip oldu. 5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza alanı içinde sol tarafta topla buluşan Quaresma'nın yerden attığı sert şutta kaleci Serdar'dan seken topa Tabata dokunamayınca takımını bir golden etti. 19. dakikada Tabata'nın ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Serdar son anda topu kornere çeldi. 42. dakikada Oktay'ın ara pasına hareketlenen Smeltz'den önce kaleci Rüştü kalesinden çıkarak topa iki hamlede sahip oldu. 44. dakikada Hurşut, İbrahim Üzülmez'i geçtikten sonra sağ çaprazdan attığı sert şutta kaleci Rüştü topu iki hamlede kontrol edebildi. 45. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Murat'ın, Tabata ile girdiği pozisyon sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada penaltı atışını kullanan Guti takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Abdullah Yılmaz, İsmail Köse, Serkan Akarca Gençlerbirliği: Serdar, Orhan, Mahmut, Kulusic, Murat, Hurşut, Cem Can, Oktay, Jedinak, Serkan, Smeltz Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, İbrahim Toraman, Ersan, İbrahim Üzülmez, Tabata, Guti, Aurelio, Ernst, Holosko, Quaresma Gol: Dk. 45+1 Guti (penaltıdan) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 17 Kulusic, Dk. 18 Serdar, Dk. 45 Murat (Gençlerbirliği), Dk. 18 Guti (Beşiktaş)