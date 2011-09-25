-İlk yarı berabere sonuçlandı TRABZON (A.A) - 24.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Karşılaşmaya beklenenin aksine konuk takım Kardemir Karabükspor hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren hücumu düşünerek özellikle Cernat ile ataklar geliştiren Kardemir Karabükspor, Trabzonspor kalesi önünde etkili olmaya çalıştı. Trabzonspor ise savunmasını orta alana yakın kuran konuk takım karşısında savunmanın arkasına atılan uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Sık sık Burak ile ofsayta yakalanan bordo-mavililer, 26. dakikada bu oyuncunun golüyle öne geçmeyi başardı. Daha sonra Cernat'ın serbest vuruştan attığı golle skora denge getiren Kardemir Karabükspor, uzatma dakikalarında Shelton ile mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremeyince iki takım da soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. 4. dakikada İlhan'ın pasında, ceza alanı içindeki Cernat'ın yerden vuruşunda, kaleci Tolga'nın müdahale edemediği top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma oyuncuları, tehlikeyi uzaklaştırdı. 12. dakikada Cernat'ın ceza alanı dışından şutunda, top yandan auta çıktı. 26. dakikada sağ kanattan Erdem'den kaptığı top ile ceza alanına doğru sokulan Alanzinho, meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Burak'ın önüne aktardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu kaleci Tomiç'in solundan filelere gönderdi: 1-0 30. dakikada Ferhat'ın soldan ortasında, yakın mesafede uygun durumdaki Pawel Brozek, kötü bir kafa vuruşuyla topu kaleye gönderemedi. Aynı dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Volkan Şen'in şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 32. dakikada Erdem'in sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Shelton'ın Serkan'a rağmen yaptığı vuruşta, top auta çıktı. 35. dakikada Kardemir Karabükspor, beraberliği sağladı. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cernat, topu kaleci Tolga'nın sağından filelerle buluşturdu: 1-1 36. dakikada sol çaprazdan ceza alanına girerek kaleci Tomiç ile karşı karşıya kalan Pawel, topu altı pas içinde uygun durumdaki Burak'a aktardı. Ancak bu futbolcu topu ıskalayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu. 38. dakikada İlhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Tolga sağ tarafına doğru gelen topu yatarak kontrol etti. 45+1. dakikada orta alandan savunmanın arkasına atılan topla buluşan Shelton, kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Tolga'yı geçerek topu filelere göndermek istedi. Bu pozisyonda Tolga'nın yatarak eliyle müdahale ettiği topla tekrar buluşan Shelton'ın bu kez kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta çıktı. İlk yarı 1-1 sona erdi.