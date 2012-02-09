T24 LogoT24 Logo
Spor

İlk yarı berabere sonuçlandı İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2012 19:21

-İlk yarı berabere sonuçlandı İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Kardemir Karabükspor arasında 1 Şubat'ta oynanması planlanan, ancak olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ertelenen 24. hafta karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı. 5. dakikada Kardemir Karabükspor atağında, Rızvan Şahin'in hatasından yararlanarak topu önüne alan Mehmet Yıldız'ın sol çaprazdan ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 12. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında, Doka'nın sol çaprazdan vuruşunda top sağdan auta çıktı.  24. dakikada Kardemir Karabükspor atağında, savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Birol'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Oğuzhan'da kaldı. 33. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor öne geçti. Tom Silva'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Holmen, açısını düzelttikten sonra ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 41. dakikada Kardemir Karabükspor atağında savunmanın arkasına atılan topla buluşan İlhan Parlak, kaleci Oğuzhan'ı geçmesine rağmen açısını kaybetti. Bu oyuncu topu oyun alanında tutmak isterken kaleci Oğuzhan topa hakim oldu.  44. dakikada Kardemir Karabükspor eşitliği yakaladı. İlhan Parlak'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Hamroun, sağdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Oğuzhan'dan dönen topu önünde bulan Mehmet Yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.  Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Köse, Mehmet Metin İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan Bahadır, Rızvan Şahin, Zayatte, Vinicius, Ekrem Ekşioğlu, Tom Silva, Mahmut Tekdemir, Holmen, Taner Yalçın, Doka, Webo   Kardemir Karabükspor: Tomic, Muhammet Özdin, Mabiala, Jahiç, Seriç, Birol Hikmet, Mustafa Sarp (Dk. 35 Hakan Söyler), Hamroun, İlhan Parlak, Cernat, Mehmet Yıldız  Goller: Dk. 33 Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 44 Mehmet Yıldız (Kardemir Karabükspor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24