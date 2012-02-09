-İlk yarı berabere sonuçlandı İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Kardemir Karabükspor arasında 1 Şubat'ta oynanması planlanan, ancak olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ertelenen 24. hafta karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı. 5. dakikada Kardemir Karabükspor atağında, Rızvan Şahin'in hatasından yararlanarak topu önüne alan Mehmet Yıldız'ın sol çaprazdan ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 12. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında, Doka'nın sol çaprazdan vuruşunda top sağdan auta çıktı. 24. dakikada Kardemir Karabükspor atağında, savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Birol'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Oğuzhan'da kaldı. 33. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor öne geçti. Tom Silva'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Holmen, açısını düzelttikten sonra ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 41. dakikada Kardemir Karabükspor atağında savunmanın arkasına atılan topla buluşan İlhan Parlak, kaleci Oğuzhan'ı geçmesine rağmen açısını kaybetti. Bu oyuncu topu oyun alanında tutmak isterken kaleci Oğuzhan topa hakim oldu. 44. dakikada Kardemir Karabükspor eşitliği yakaladı. İlhan Parlak'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Hamroun, sağdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Oğuzhan'dan dönen topu önünde bulan Mehmet Yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Köse, Mehmet Metin İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan Bahadır, Rızvan Şahin, Zayatte, Vinicius, Ekrem Ekşioğlu, Tom Silva, Mahmut Tekdemir, Holmen, Taner Yalçın, Doka, Webo Kardemir Karabükspor: Tomic, Muhammet Özdin, Mabiala, Jahiç, Seriç, Birol Hikmet, Mustafa Sarp (Dk. 35 Hakan Söyler), Hamroun, İlhan Parlak, Cernat, Mehmet Yıldız Goller: Dk. 33 Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 44 Mehmet Yıldız (Kardemir Karabükspor)