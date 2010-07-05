İlk vuvuzela kavgası

T24 - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan geleneksel futbol turnuvası maçında izleyicilerden birinin Vuvuzela çalması nedeniyle kavga çıktı.



Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Spor Kulübünce organize edilen geleneksel futbol turnuvasında Hisarcıklıspor ile Girbay Sürücü Kursu takımları arasındaki futbol maçının 75. dakikasında iki genç taraftar vuvuzela çalmaya başladı. Sesten rahatsız olan bazı taraftarlar gençleri uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tribünde başlayan kavga, sahada da devam etti.



Her iki takım futbolcularının kavgayı yatıştırma girişimleri sonuç vermeyince, polis kavgayı biber gazı kullanarak sonlandırdı.



Müsabaka, daha sonra kaldığı yerden devam etti.