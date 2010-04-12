İlk Türk lisanslı kamyonet Almanya'ya yolcusu

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Hisarlar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Türker, tesislerde son üç yıldan bu yana gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmaları sonucunda tamamıyla özgün tasarımlara dayalı N1G kategorisinde Türkiye'nin ilk 4x4 çok amaçlı hafif mini kamyoneti Turkar'ın prototip üretimlerini Eskişehir'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Türker, şöyle konuştu:





''Turkar'ı 2010 yılının ikinci yarısından itibaren seri olarak üretmeyi hedefliyoruz. Fabrikada ilk beş yılda yaklaşık 10 bin aracın üretilmesini planlıyoruz. Buna göre dönem sonu itibariyle 600 kişilik bir istihdam ve yüzde 30'u ihracattan kaynaklanmak üzere 400 milyon euroluk bir ciro hedefliyoruz. Bauma 2010 Uluslararası Fuarı, Turkar'ın Avrupa ve dünya pazarlarına açılabilmesi için büyük anlam taşıyor. Turkar hafif arazi kamyonları Bukan ve Alakan adı verilen iki ayrı modelde iki versiyonlu olarak üretilmektedir. Bukan eski Türkçe'de güçlü, yenilmez anlamındadır. Alakan ise fatih, fetheden anlamına gelen Alagan'dan türeme bir isimdir. Araçlar 4 ve 6 tekerli olmak üzere opsiyonlu olarak üretilmektedir.''







Türker, Turkar'ın 4x2 versiyonunun bir Alman firmasıyla sürdürülecek müşterek çalışmalar kapsamında elektrik motorla çalışır hale dönüştürülmesinin hedeflendiğine de değinerek, ''Bu amaçla ilk araç 14 Ocakta Almanya'ya ihraç edildi. Elektrikle çalışan ilk prototipin gerçekleştirilmesi ve deneme aşamasını takiben yılın ikinci yarısından itibaren Almanya'ya araç ihracatı ekonomik sayılara ulaşmış olacak. Elektrikli Turkar araçlarının 2010 yılı sonunda Türkiye'de de pazarlanması planlanıyor'' dedi.