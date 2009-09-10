İlk tura İlyasova damgasını vurdu

İlk tur maçları geride kalırken A Milli Takımın en skorer ismi Ersan İlyasova oldu.
Polonya’da düzenlenen Avrupa Basketbol
Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki üç maçını da kazanarak ikinci tura
yükselen A Milli Takımımız, yüksek şut yüzdesiyle dikkat çekiyor. İlk
üç maçın ardından iki sayılık atışlarda %61 isabet bulan
ay-yıldızlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden de %42 gibi müthiş bir
oran yakaladı. Türkiye ayrıca serbest atışlarda da %78 ile oynayarak
takım halinde ne kadar formda olduğunu gösterdi.
İlk
tur sonunda millilerin en skorer ismi maç başına 17 sayı üreten Ersan
İlyasova oldu. Ersan ayrıca ortalama 7 ribaund aldı. İlyasova’nın
ardından Ender Arslan 14.3 sayı ile öne çıktı. Ender ayrıca üç sayı
çizgisinin gerisinden 11’de 8 isabet bularak %73 isabet oranı yakaladı.
D Grubu’ndaki ilk
üç maç sonunda kaptan Hidayet Türkoğlu, hücumdaki en verimli isimlerden
birisiydi. 13.3 sayı ortalaması tutturan Hido, iki sayılık atışlarda
%53 isabetle oynadı. Hido ayrıca 4.3 ribaund ve 2.7 asist ortalaması
tutturdu.
Milli takımımızda Ömer Aşık ise 12.3 sayı ortalamasıyla ilk turda çift haneli sayılara ulaşan bir diğer isimdi.