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Spor

İlk tura İlyasova damgasını vurdu

İlk tur maçları geride kalırken A Milli Takımın en skorer ismi Ersan İlyasova oldu.

10 Eylül 2009 03:00

İlk tur maçları geride kalırken A Milli Takımın en skorer ismi Ersan İlyasova oldu.

Polonya’da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki üç maçını da kazanarak ikinci tura yükselen A Milli Takımımız, yüksek şut yüzdesiyle dikkat çekiyor. İlk üç maçın ardından iki sayılık atışlarda %61 isabet bulan ay-yıldızlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden de %42 gibi müthiş bir oran yakaladı. Türkiye ayrıca serbest atışlarda da %78 ile oynayarak takım halinde ne kadar formda olduğunu gösterdi.

İlk tur sonunda millilerin en skorer ismi maç başına 17 sayı üreten Ersan İlyasova oldu. Ersan ayrıca ortalama 7 ribaund aldı. İlyasova’nın ardından Ender Arslan 14.3 sayı ile öne çıktı. Ender ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden 11’de 8 isabet bularak %73 isabet oranı yakaladı.

D Grubu’ndaki ilk üç maç sonunda kaptan Hidayet Türkoğlu, hücumdaki en verimli isimlerden birisiydi. 13.3 sayı ortalaması tutturan Hido, iki sayılık atışlarda %53 isabetle oynadı. Hido ayrıca 4.3 ribaund ve 2.7 asist ortalaması tutturdu.

Milli takımımızda Ömer Aşık ise 12.3 sayı ortalamasıyla ilk turda çift haneli sayılara ulaşan bir diğer isimdi.

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