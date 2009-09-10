İlk tura İlyasova damgasını vurdu

Polonya’da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki üç maçını da kazanarak ikinci tura yükselen A Milli Takımımız, yüksek şut yüzdesiyle dikkat çekiyor. İlk üç maçın ardından iki sayılık atışlarda %61 isabet bulan ay-yıldızlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden de %42 gibi müthiş bir oran yakaladı. Türkiye ayrıca serbest atışlarda da %78 ile oynayarak takım halinde ne kadar formda olduğunu gösterdi.