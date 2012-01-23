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Dünya

İlk tur Niinistö'nun HELSİNKİ (A.A)

23 Ocak 2012 01:48

-İlk tur Niinistö'nun HELSİNKİ (A.A) - 22.01.2012 - Finlandiya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu, eski Maliye Bakanı Sauli Niinistö'nün yüzde 37 oy oranıyla önde tamamladığı bildirildi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, kesin sonuçlarına göre, çevreci aday Pekka Haavisto'nun yüzde 18,8 oy oranıyla ikinci sırada yer aldığı, bu iki adayı, merkez aday Paavo Vayrynen (yüzde 17,5) ve milliyetçi Timo Soini (yüzde 9,4) izlediği belirtildi. Bu sonuçların ardından, Niinistö ve Haavisto'nun 5 Şubat'taki ikinci turda karşı karşıya gelecekleri kaydedildi. Seçime katılım oranının yüzde 72,7 olduğu açıklanmıştı.

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