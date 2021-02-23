İlk tespitlere göre Denver'daki Boeing 777'nin motoru 'metal yorgunluğu' nedeniyle bozuldu

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ABD'nin Denver kentinin üzerinde uçan Boeing 777 tipi uçağın motorunun alev almasının ve bozulmasının nedeninin pervanede meydana gelen metal yorgunluğu olduğu tespit edildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwald, uçaktan Colorado'nun Broomfield kasabasına düşen parçalar üzerinde yapılan incelemelerdeki ilk tespitlere göre motordaki ufak bir çatlağın zamanla kademeli olarak büyüdüğünü ve sonunda bozulmaya sebep olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kurul, uçağın bakım raporlarını ve kayıtları incelerken, mürettabatla da konuşmaya başladı.

Sumwalt, "Bizim görevimiz sadece ne olduğunu bulmak değil, aynı zamanda neden olduğunu anlamak. Böylece tekrar olmasını önleyebiliriz" dedi.

Ne olmuştu?

United Airlines'ın 328 numaralı uçuş pazar günü 10 mürettebatı ve 231 yolcusuyla Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya uçuyordu. Uçak havalandıktan kısa süre sonra motoru bozuldu ve alev aldı. Broomfield polisi, uçağın motorundan kasabaya düşen parçaların fotoğraflarını paylaştı.

United Airlindes, filosunda aktif görevde bulunan 24 Boeing 777'yi de geçici olarak yere indirdiğini bildirdi. Japonya havacılık denetleme kurumu da ülkede Pratt & Whitney PW4000 motorlu Boeing 777 kullanan havayollarının bu uçağı uçurmayı durdurmasını emretti. Japon ANA'da bu uçaklardan 19, JAL'da ise 13 tane olduğu belirtildi.

Güney Kore, Boeing 777'leri kargo uçağı olarak da kullanıyor. Ülkenin ulaştırma bakanlığı anlık olarak hiçbir önlem almayacaklarını ancak üretici firma Boeing ve denetim kuruluşlarıyla görüşeceklerini, aynı zamanda bu uçakların Japonya'ya uçurulmayacağını duyurdu.

Boeing, Koronavirüs pandemisi nedeniyle uçuşlara taleplerin azaldığı günlerde 69 Pratt & Whitney PW4000 motorlu Boeing 777'nin kullanıldığını, 59'unun ise hangarlarda bulunduğunu ifade etti. Uçak üreticisi, incelemeler bitene kadar bu uçakların uçurulmamasını tavsiye etti.

2018 ve 2019'da iki kaza yaptıktan sonra Boeing'in ürettiği bir başka uçak olan Boeing Max tipi yolcu uçakları dünya genelinde yere indirilmişti. Kısa süre önce bu uçakların Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği'nde uçmasına izin verildi.