İlk tesettür oteli Caprice ile Zaman birbirine girdi

T24- Zaman yazarı Günseli Ö. Ocakoğlu, yoğunluklu olarak muhafazakarların tatil yapmak için gittiği Caprice Otel'le Zaman gazetesi arasındaki gerginliğin sebebini açıkladı. Ocakoğlu, gazetenin reklam verenlerinden olan otelin reklam ücreini ödememesi sebebiyle açılan davayı kaybettiğini ve "öç alma hafifliğine" başladığını yazdı.

Ocakoğlu'nun köşesinde yayımlanan (11 Temmuz 2011) haberi şöyle:





Caprice Otel'de neler oluyor?





Zaruri bir açıklama yapmak şart oldu. Caprice Otel diye bir yer var.

Genelde muhafazakâr insanların tatil yapmak için gittiği bir mekân. Buranın yöneticileri birkaç haftadır gazetemiz Zaman'a çok ağır hakaretler içeren bir bildiriyi otel müşterilerine dağıtıyor. O bildiride yalan var, yanlış var, hakaret var. Nitekim müşterilerden bir kısmı bu anlamsız bildiriye itiraz ediyor; hatta saygısız yöneticilerin tavrı üzerine bazı üzücü olaylar yaşanıyor. Şimdi her gün yüzlerce Zaman okuru bizlere meselenin ne olduğuna dair sorular yöneltiyor. Varsayımlara sebebiyet vermemek için meseleyi özetleyelim.

Vaktiyle Zaman'a reklam veren bu otel, iş ödeme yapmaya gelince tuhaf metotlara başvurarak meseleyi bir çıkmaza sürüklemeyi denedi. Bir türlü ödeme yapmayan Caprice'i hukukçularımız ısrarla uyardı ancak aldırış etmediler. Hiçbir reklam verenle mahkemelik olmak istemeyen gazetemizin hukuk bürosu, makul bir çözüm bulabilmek için çok çaba sarf etti ancak bu firma akıl almaz ve vicdan kabul etmez bir tarzda ödemeyi yapmamak için her yolu denedi. Üstelik asılsız suçlamalar da yöneltmeye kalktılar. Sonuçta olay mahkemeye intikal etti. İki yılı aşan yargılama sonunda mahkeme Zaman'ı haklı gördü ve dava gazete lehine sonuçlandı. İşte oteldeki bildiri asarak öç alma hafifliği de o zaman başladı.

Bildiri işi müşterileri tarafından gazetemize intikal ettirilince otel yönetimine noter kanalıyla bir yazı gönderilerek yaptıklarının doğru olmadığı ifade edildi. Ne var ki düzeltme beklerken otelin daha da maksadı aşan şımarık ve saldırgan davrandığı gözlendi. Abonelerimizin artan şikâyetleri üzerine savcılığa hakaret, sövme ve iftira davaları açıldı. Yazının panolarda asılı tutulması üzerine savcılık kararıyla otele avukatlar gitti ve durum tespiti yapılarak yazılar toplatıldı. Suç tespiti yapıldı. Hukukî mücadelede aciz kalan ve haksız olan otel, bu sefer de yalan ve iftira dolu iddialarını internet sitelerine taşımaya kalkıştı.

Açıkça söylemek gerekirse gazete yönetimi reklam servisimize, "Böyle sabıkalı bir şirketle niye çalıştınız?" diye sitem etti. Keşke sabıka kaydı bir hayli eskilere dayanan ve yurtdışında mağdur ettiği binlerce insanın hesabını hâlâ vermemiş olan bir şirketle reklam anlaşması hiç yapılmasaymış. Ama olan olmuş. Bu aşamada hukukî süreç devam ediyor ve adamların hırçınlığı hukukî süreçteki bozgunlarından kaynaklanıyor. Zaman okurunun, 'Neler oluyor, bu adamlar nasıl utanmadan gazetemize hakaret ediyor?' isyanı olmasaydı ve konuyu bilmeyen kişilerin kafasında soru işareti oluşmasaydı bu mecburi açıklama yapılmayacaktı. O malum bildiride söylenen yalan ve hakaretlerin takipçisi olmak elbette gazetemizin görevi. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.