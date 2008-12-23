'İlk tercihim yurt dışı '



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir çok takımdan teklif aldığını ve öncelikli tercihinin yurt dışı olacağını söyledi.







Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ''Gençlik ve Spor'' konulu panele katıldı.



Düzce Üniversitesi Akçakoca Kampüsünde düzenlenen panele katılan Sağlam, panel öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlam kendine yapılan tekliflerle ilgili bir soruya, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok teklif aldığını ifade ederek, ''Ama prensip olarak Ocak ayına kadar çalışmamayı uygun gördüm. Bu zaman zarfında hem gelen teklifleri değerlendirme fırsatı hem de yoğun dönemin ardından kendimizi yenileme fırsatı bulduk. Eğer bundan sonra da bizim beklentilerimize, hedeflerimize cevap verecek bir kulüp olursa tabii ki seve seve çalışırız. Bizim işimiz Türk futboluna katkı sağlamak. Bundan sonra da gelecek teklifleri değerlendireceğiz'' şeklinde cevap verdi.



Kendine gelen tekliflerin hepsinin resmi olarak iletildiğini belirten Sağlam, ''Gelen tekliflerin hepsi resmi, ama kulüp adı veremem'' dedi.



''Yurt dışından teklif alıyor musunuz'' şeklinde bir soruya da Sağlam, ''Öncelikli değerlendirmem yurt dışı olacak. Önce o teklifi değerlendiririm. Bir kaç teklif de geldi, ama bizim bu işi sadece para kazanmak için yapma şansımız yok'' diye cevap verdi.



Ertuğrul Sağlam, son günlerde kamuoyunda Mustafa Denizli ile kıyaslanmasıyla ilgili konuya ilişkin olarak, ''Ben bu konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Mustafa Denizli'ye başarılar diliyorum. İşin sonunda değerlendirme yapılır. İnsanlar değerlendirmeyi yapıyorlar, yapmışlar zaten. Benim bir şey söylememe gerek yok'' şeklinde konuştu.



Sağlam, ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor'u ve Bülent Uygun'u da kutladı.

