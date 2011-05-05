-İLK TAKSİT 30 HAZİRAN'DA SON ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında 1 aylık süre uzatımına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulama esaslarını belirledi. Hazırlanan Genel Tebliğ Taslağına göre, 6111 sayılı Kanunun kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi matrah artırımı ile gelir ve kurumlar vergisinde stopaj artırımlarıyla ilgili hükümlerinden yararlanmak isteyenler, 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme dönemi de (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihinde sona erecek. Tebliğ Taslağı uyarınca 25 Şubat 2011 tarihinden 2 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılan vergi-ceza ihbarnamesine ait tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerle ilgili hükümlerinin uygulanmasında da süre uzatımı geçerli olacak. Buna göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname, örneğin 7 Mart 2011 tarihinde tebliğ edilmiş ise Kanundan yararlanılmak için 6 Nisan 2011 tarihine kadar yapılması gereken başvuru süresinde, son tarih 6 Mayıs 2011 olacak. Bu başvuruya ilişkin ilk taksit ödeme süresi de, 30 Nisan 2011 tarihinden 31 Mayıs 2011 tarihine kadar uzayacak. Bu arada 25 Şubat 2011 tarihinde tebliğ edilmiş bir vergi-ceza ihbarnamesine konu alacaklar için 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için 27 Nisan 2011 tarihine kadar başvuru yapılması zorunluluğu bulunacak.