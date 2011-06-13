İlk Süryani milletvekili Meclis'e girecek

T24 - 12 Haziran seçimleri Türkiye'deki azınlıkların temsili açısından sembolik önemi olan bir sonuç da içeriyor. BDP destekli Mardin bağımsız milletvekili adayı Erol Dora, TBMM'ye giren ilk Süryani milletvekili oldu.







1964’te Şırnak’ın Silopi İlçesinde doğan Doğa, ilk, orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Dora, Süryani Katolik Vakfı’nın avukatlığını da yapıyordu.

Mardin'de AKP 3 milletvekilliği kazandı. Seçimler için Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'ndan istifa eden eski İstanbul Valisi Muammer Güler, Gönül Bekin Şahkulubey ve Abdurrahim Akdağ AKP listesinden seçimi kazanan isimler oldular.

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk de, BDP'nin desteklediği bağımsız aday olarak bir kez daha Mardin'den parlamentoya girdi.