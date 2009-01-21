İlk sürpriz Nalbandian'dan



Teniste sezonun ilk Grand Slam mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda, ikinci tur maçlarına geçildi.



Melbourne Park kortlarında yapılan, toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvada, tek bayanlar ve tek erkeklerin favori isimleri maçlarını kolay kazanırken, turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizi üçüncü günde yaşandı.



Avustralya Açık'ın ikinci turunda Tayvan'lı Yen Hsun Lu ile karşılaşan 10 numaralı seri başı David Nalbandian, rakibine 3-2 yenilerek elendi.



Oldukça çekişmeli geçen ve yaklaşık 4 saat süren maç sonrası rakibine 4-6, 7-5, 6-4, 4-6 ve 2-6'lık set sonuçlarıyla 3-2 mağlup olan Arjantinli raket, 2006’da yarı final oynadığı turnuvada 2002’den bu yana en erken vedasını yaşadı.



Dünya klasmanında 61. sırada yer alan Tayvanlı Lu ise 2005’ta başladığı Avustralya Açık serüvenin de ilk kez 3. tura yükseldi.





FEDERER VE DJOKOVIC DEVAM



Dünya klasmanının 2 numarası Roger Federer ise, ikinci turda karşılaştığı Evgeny Korolev'i 6-2, 6-3 ve 6-1'lik setlerle yendi.



İsviçreli tenisçi böylece 3. turda Marat Safin ile karşılaşmaya hak kazandı.



Turnuvanın son şampiyonu Novak Djokovic de Jeremy Chardy'i 7-5, 6-1 ve 6-3'lük setler ile geçti. Sırp tenisçi, bir sonraki maçında Amer Delic ile kozlarını paylaşacak.



BAYANLARIN FİRESİ CHAKVETADZE



Tek bayanlarda da seri başı Sırp raketler yollarına devam ederken, Anna Chakvetadze'nin elenmesi bu kategoride en büyük sürpriz oldu.



1 numaralı seri başı Jelena Jankovic, 3. tura Belçikalı Kirsten Flipkens'i 6-4 ve 7-5'le geçerek yükselirken, 5 numaralı seri başı Ana Ivanovic de İtalyan Alberta Brianti karşısında 6-3 ve 6-2'lik setlerle korttan galip ayrıldı.



İkinci turda klasmanda 187. sırada bulunan Avustralyalı jelena Dokic ile karşılaşan 17 numaralı seri başı Rus Anna Chakvetadze ise 4-6, 7-6 ve 3-6'lık setlerle boyun eğerek, Avustralya Açık'a 3. kez ikinci turda veda etti.