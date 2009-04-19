İlk sürpriz Chicago'dan



NBA'de Doğu Konferansı play-off ilk tur maçında son şampiyon Boston Celtics’i deplasmanda uzatma sonunda 105-103 mağlup eden Chicago Bulls, seride 1-0 öne geçti. Bulls bu galibiyetle saha avantajını da eline geçirmiş oldu.



Doğu Konferansı’nda normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Boston Celtics, tecrübeli yıldızı Kevin Garnett’dan yoksun çıktığı maçta 7. sıradaki Chicago Bulls'a 105-103'lük skorla boyun eğdi.



Çaylak Derrick Rose, 36 sayı - 11 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getirdi.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 6 dakikalık bölümünü konuk Chicago Bulls 11-10 önde geçti. Derrick Rose’un hücumdaki skorer oyunuyla Bulls son şampiyonun öne geçerek farkı açmasına izin vermedi ve ilk çeyrek 28.28 eşitlikle sona erdi.



İkinci çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlanmazken, üç sayı çizgisinin gerisinden daha etkili olan Bulls, skoru 49-40’a getirerek farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Üstünlüğünü korumayı başaran konuk ekip soyunma odasına 53-44 önde gitti.



İkinci yarıya Paul Pierce’ın basketleriyle hızlı başlayan Celtics, skoru 63-60’a getirerek farkı 3 sayıya kadar indirdi. Derrick Rose’un hücumda devereye girmesiyle yeniden farkı açana Bulls, Rajon Rondo’ya çözüm üretemeyince son çeyreğe 72-71 geride başladı.



Son çeyreğe iyi başlayan taraf Bulls oldu. Derrick Rose ve Ben Gordon’ın basketleriyle son 1 dakikaya 93-90 üstün girdi. Son bölümde Noah’ın Pierce yaptığı faulle birlikte maçı kazanma şansı yakalayan Celtics, yıldız oyuncunun 2 atışından 1’ini sayıya çevirmesiyle skora 97-97 eşitlik geldi ve uzatma bölümüne geçildi.



Uzatma bölümünde Tyrus Thomas’ın bulduğu basketlerle oyuna ağırlığını koyan Bulls, son şampiyonu 105-103 yenerek seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını ele geçirdi.



Chicago Bulls'da çaylak Derrick Rose, 36 sayı - 11 asist - 4 ribauntla maça damgasını vururken, Ben Gordon 20 sayı - 5 asist - 3 ribauntla ön plana çıktı.



Celtics'de ise Rondo'nun 29 sayı - 9 ribaunt - 7 asisti ile Paul Pierce'ın 23 sayı - 7 ribaunt - 3 asisti galibiyet için yeterli olmadı.



CLEVELAND ZORLANMADI



Dogu konferansı'nı ilk sırada tamamlayan Cleveland, Detroit önünde zorlanmadı. Cavaliers, ilk yarısını 57-45 önde tamamladığı karşılaşma sonunda sahadan da 102-84 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Bir çok otoriteye göre en büyük MVP adayı olarak gösterilen LeBron James,38 sayı 8 rıbaund 7 asıstle geceye damga vurdu.



DALLAS GÜLEN TARAF OLDU



Play-off ilk turunda eşleşen iki Teksas takımının San Antonio ve Dallas'ın ilk buluşmasında gülen 105-97'lik sonuçla Mavericks oldu. Final oynadıkları 2006 sezonundan bu yana ilk defa Play-off'larda deplasman galibiyeti elde eden Dallas'ta Josh Howard 25 sayı ile en skorer oyuncuydu.



HOUSTON AVANTAJLI BAŞLADI



Bir diğer Teksas takımı Houston, play-off ilk tur ilk macında zorlanmadı. Portland önünde seriye saha dezavantajıyla başlamasına karşın Rockets, ilk buluşmada bu dezavantajı ortadan kaldırdı.



Sahadan 108-81 galip ayrılan Houston Rockets seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Çinli pivot Yao Ming tamamı ilk yarıda olmak üzere rakip potaya 24 sayı bırakırken 9 da rıbaunt aldı.



Takımın en skoreri ise 27 sayı kaydeden Aaron Brooks oldu.