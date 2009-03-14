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Dünya

İlk Superman'a 317 bin dolar

İnsanüstü yeteneklere sahip Superman'in 1938 yılında çıkan ilk çizgi romanı, internette 317 bin 200 dolara satıldı

14 Mart 2009 02:00

İnsanüstü yeteneklere sahip Süpermen'in 1938 yılında çıkan ilk çizgi romanı, internette açık artırmayla 317 bin 200 dolara satıldı.

Dergi 2 hafta önce satışa çıkarılmıştı. Açık artırmaya 89 kişi teklif sundu. Dergiyi alanın da satanın da kimliği açıklanmadı.

Dergi, 1938'de 10 sente satılıyordu.

Kripton gezegeninden gelen Superman, dergi kapağında korku dolu gözlerle kaçışan insanların arasında, göğsünde S harfi, üzerinde mavi kostüm ve kırmızı peleriniyle yeşil bir otomobili kaldırıp fırlatmaya hazırlanırken görülüyor.

Superman'i, Jerry Siegel ve Joe Shuster adlı iki Amerikalı genç çizmişti.

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