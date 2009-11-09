İlk süper otomobil 2010’da yollarda

Tuzla’da faaliyet gösteren ve ürettiği modern sahil güvenlik botlarıyla dikkat çeken Yonca-Onuk tersanesinin ortağı Ekber Onuk, adını 1998’da kaybettiği oğlu Kaan’ın lisedeki lakabından alan süper spor otomobilini günışığına çıkarttı.485 beygirlik motora sahip olacak “Sazan”, 2010 yılında yol testlerinin tamamlanmasından sonra satılmaya başlanacak.



Aynı zamanda Anadol STC 16’nın tasarımcısı olan Eralp Noyan ve genç tasarımcı Gökhan Akış’ın şekillendirdiği Onuk Sazan S, yaklaşık 200 bin euro civarında fiyata sahip olacak ve yılda 3 ila 5 adet arasında üretilecek. Nissan’ın 3.5 lt V6 motoruyla donatılacak çift turbolu araç, şimdilik bu motorla yapılacak testleri bekliyor. Şasisi özel olarak geliştirilen, ortadan motorlu ve iki kişilik Sazan S, karbon fiber denilen hafif ve dayanıklı maddeden üretilmiş bir gövdeye sahip. Çalışmaları, çeşitli duraksamalarla yaklaşık 15 yıl süren otomobilin tavanı da çıkartılabiliyor.

Onuk ve ekibinin ikinci otomobili olan S56 ise, Sazan S’in neredeyse 6’da biri fiyata sahip olacak. Geliştirme aşaması süren iki kişilik üstü açık S56, 110 HP’lik bir Renault motoru kullanıyor. Tasarımında Porsche’nin 356 modelinden ilham alınmış.



