-İLK SÖZÜ "ANNE" OLDU MALATYA (A.A) - 20.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada annesini kaybeden ve iki bacağından yaralanan 15 aylık Zeynep Kurt'un kendine gelir gelmez ''anne'' dediği öğrenildi. Malatya Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Konan, sosyal hizmet uzmanı ve psikolog eşliğinde Zeynep bebeği kaldığı hastanede ziyaret etti. Konan, yaptığı açıklamada, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın tedavi gören Zeynep'le ilgili olarak sürekli bilgi aldığını, hastaneye geldiği günden beri Zeynep bebekle iletişim içerisinde olduklarını söyledi. Doktorların Zeynep bebeğin durumunun iyiye gittiğini söylediğini ifade eden Konan, ortopedi, pediatri ve psikolojik tedavilerinin sürdürüldüğünü kaydetti. Konan, şöyle konuştu: ''Zeynep bebekle geldiği günden beri önemle ilgileniyoruz. Devlet Bakanımız Sayın Selma Aliye Kavaf ve genel müdürülüğümüzün talimatıyla bir sosyal hizmet uzmanı ve bir psikoloğumuzla Zeynep'i ziyaret ettik. Zeynep'le yanında kalan ve devlet memuru olan amcası ile yengesi yakından ilgileniyor. Zeynep'in bakımını üstlenebileceklerini ve maddi hiçbir şey istemediklerini söylüyorlar. Çocuğun psikolojik tedavisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda, Zeynep şu anda annesini arıyor.'' Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışan psikolog Nebahat Gümüş ise yengesinin kendilerine Zeynep'in kendine gelir gelmez ''anne'' dediğini söylediğini belirtti. Nebahat Gümüş, ''Zeynep eline telefonu aldığında annesiyle görüşmek istiyor. Anne sütüyle beslenen bir bebek. Yengesi emmek için ağzıyla annesini aradığını söyledi. Yeni yeni konuşan bir bebek olmasına rağmen sürekli 'anne' diyor'' diye konuştu. Zeynep'in en kısa zamanda babayla görüştürülmesini, anne özlemini bir nebze de olsa babasıyla gidermesini istediğini ifade eden Gümüş, patlamanın ardından Zeynep'in içine kapandığını öğrendiğini kaydetti.