İlk sonuçlar Kurz'un zaferine işaret ediyor

Avusturya'da bugün yapılan genel seçimleri ilk gelen sandık çıkış anket sonuçlarına göre muhafazakar çizgideki Sebastian Kurz'un lideri olduğu Avusturya Halk Partisi (ÖVP) kazandı. Buna göre, Avusturya Halk Partisi oyların yüzde 30,2'sini aldı. Avusturya Halk Partisi, bu sonuca göre 2013'teki seçimlere kıyasla oyunu yaklaşık yüzde 6 artırmış oldu.

Heinz-Christian Strache liderliğindeki sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise oyların yüzde 26,8'ini alarak, seçimlerden ikinci olarak çıktı.

Sandık çıkış anket sonuçlarına göre Başbakan Christian Kern'in lideri olduğu Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) oyların yüzde 26,3'ünü aldı. Parti, tarihinde ilk kez seçimlerden üçüncü parti olarak çıktı.

Sağ partilerin oyu arttı

Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre 31 yaşındaki Sebastian Kurz'un liste başı adayı olduğu Avusturya Halk Partisi'nin seçimlerden zaferle çıkması bekleniyordu. 2013 yılındaki seçimlerde oyların yüzde 24'ünü alan Avusturya Halk Partisi böylelikle oy oranını yüzde 6 civarında artırmış oldu.

Seçimler öncesinde Sebastian Kurz, göçmen ve mültecilere yönelik siyaseti sertleşmtirmek isteyen söylemiyle ön plana çıkmıştı.

Seçimlerde oyunu artıran bir diğer parti de Avusturya Özgürlük Partisi oldu. 2013'te oyların yüzde 20,5'ini alan parti, bu seçimlerde oylarını yüzde 6 civarında artırdı.

Yeşiller oy kaybetti

Yeşiller ise oy kaybına uğrayarak sandık çıkış anketi sonuçlarına göre oyların yüzde 4,9'unu aldı. Yeşiller dört yıl önceki seçimlerde oyların yüzde 12,4'ünü almıştı.

Liberal çizgideki Avusturya Yeni Liberal Forumu'nun (NEOS) oyları 5,3 düzeyinde kaldı.

6,4 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı seçimlerde 16 parti yarıştı.

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