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İlk SMS 25 yıl önce bugün gönderildi, mesajda ne yazıyordu?
İlk SMS, bir kişisel bilgisayardan cep telefonuna gönderildi
Bugün gönderilen ilk kısa mesajın, yani 'SMS'in, 25. yıl dönümü. Vodafone'da mühendis olarak çalışan İngiliz Neil Papworth tarafından 3 Aralık 1992'de gönderilen ilk kısa mesajda "Mutlu noaller" yazıyordu.
İlk sms: Mutlu noeller
Sputnik'te yer alan habere göre ilk SMS cep telefonundan cep telefonuna yollanmadı. Papworth mesajı şirketteki bir kişisel bilgisayardan yöneticisinin cep telefonuna yolladı.
Tarihteki ilk kısa mesajda ise 'Mutlu Noeller' yazıyordu.
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