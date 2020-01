İlk SMS 25 yıl önce bugün gönderildi, mesajda ne yazıyordu?

Bugün gönderilen ilk kısa mesajın, yani 'SMS'in, 25. yıl dönümü. Vodafone'da mühendis olarak çalışan İngiliz Neil Papworth tarafından 3 Aralık 1992'de gönderilen ilk kısa mesajda "Mutlu noaller" yazıyordu.

Sputnik'te yer alan habere göre ilk SMS cep telefonundan cep telefonuna yollanmadı. Papworth mesajı şirketteki bir kişisel bilgisayardan yöneticisinin cep telefonuna yolladı.

Tarihteki ilk kısa mesajda ise 'Mutlu Noeller' yazıyordu.

Wow the SMS text message is 25 years old. pic.twitter.com/sVOUMhlwY0