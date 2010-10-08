-İLK SINIR ALIŞVERİŞ MERKEZİ AÇILDI ARTVİN (A.A) - 10.07.2010 - Türkiye'nin ilk sınır alışveriş merkezi olan İstanbul Bazaar, Artvin'de düzenlenen törenle açıldı. Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda yapımı tamamlanan alışveriş merkezinin açılış törenine Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Levan Varshalomidze, AK Parti Artvin Milletvekili Ertekin Çolak, CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Yemlihalıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yapımı iki yıl önce başlayan alışveriş merkezinde, 300 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Yatırımı gerçekleştirenlere teşekkür eden Yemlihalıoğlu, ''Burası hem Türk hem de Gürcü vatandaşlarımıza hizmet edecek. Gürcü vatandaşlarımıza kaliteli malı daha ucuza, kayıt altında satış yapacağız. Bu merkezi, insanların alışverişini güvenle yapabileceği bir yer olması, ne aldığını bilmesi ve devletine vergisini ödemesi, yurt dışında yaşayanın da vergi iadesini alması noktasında da ayrıca önemsiyorum'' dedi.