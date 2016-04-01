T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İlk sığınmacılar haftaya bekleniyor

AB-Türkiye arasındaki mülteci anlaşması uyarınca, pazartesi günü Almanya’ya ilk Suriyeli grubun beklendiği bildirildi.

01 Nisan 2016 20:21

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye
ile yapılan anlaşma uyarınca
ilk Suriyelilerin pazartesi günü beklendiğini kaydetti. Sözcü,
gelen sığınmacıların sayısının 100'ü
geçmeyeceğini ifade etti.
Önceliğin çocuklu ailelerde olacağını kaydeden sözcü, “İlk önce Friedland'a gelecekler” dedi.
Friedland, Aşağı Saksonya eyaletinde bulunuyor.
Anlaşma uyarınca, 20 Mart'tan itibaren kaçak
yollardan Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların,
pazartesi günüden itibaren geri gönderilmesi planlanıyor.
Bunun karşılığında AB de Türkiye'den belirli sayıda Suriyeli sığınmacıyı kabul edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AB-TürkiyeAlmanyaSuriyeliBakanlığıTürkiyeSuriyelilerinFriedlandAşağı SaksonyaMartTürkiye YunanistanDeutsche Welle Türkçe dpa BS/MK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24