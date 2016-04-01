İlk sığınmacılar haftaya bekleniyor

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye

ile yapılan anlaşma uyarınca

ilk Suriyelilerin pazartesi günü beklendiğini kaydetti. Sözcü,

gelen sığınmacıların sayısının 100'ü

geçmeyeceğini ifade etti.

Önceliğin çocuklu ailelerde olacağını kaydeden sözcü, “İlk önce Friedland'a gelecekler” dedi.

Friedland, Aşağı Saksonya eyaletinde bulunuyor.

Anlaşma uyarınca, 20 Mart'tan itibaren kaçak

yollardan Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların,

pazartesi günüden itibaren geri gönderilmesi planlanıyor.

Bunun karşılığında AB de Türkiye'den belirli sayıda Suriyeli sığınmacıyı kabul edecek.

