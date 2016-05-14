İlk selfie'yi Münir Özkul mu çekti?

Karikatür tarihçisi Turgut Çeviker, Facebook hesabından Münir Özkul’un sette çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak 'Selfie' yorumunu getirdi.

Çeviker fotoğraf için şu yorumu yaptı.

"Münir Özkul, modern Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri ve geleneksel tiyatroya gönül koymuş ve Dümbüllü'den "Kavuk"u almayı hak etmiş büyük bir usta. Paylaştığım fotoğraf, Özkul'u bir Yeşilçam filminde gösteriyor. Oyuncumuzun ne yapmaya çalıştığını anlamak kolay olmayabilir– özellikle eski fotoğraf araçlarını bilmeyen gençler için! Beyler ve bayanlar, Münir Özkul, "selfie" çekimi sırasında görülüyor..."

Özkul’un kızı Güner Özkul da fotoğrafın 1961 yapımı Yaman Gazeteci film setinden olabileceğini söyledi.



