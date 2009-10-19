İlk resmi ziyaret Rum Kesimi'ne



Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, hükümetinin güven oyu almasının ardından ilk yurt dışı resmi ziyaretini Kıbrıs Rum kesimine yaptı.



Papandreu, iki günlük temaslarda bulunmak için, beraberinde bir heyetle Kıbrıs Rum kesimine gitti. Papandreu, Larnaka havaalanında, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve diğer Rum yetkililerince karşılandı.



Papandreu, Hristofyas'la baş başa görüşecek ve heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak.



Rum siyasi parti başkanları ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos'la da görüşecek olan Papandreu, yarın Rum meclisinde düzenlenecek özel oturumda konuşma yapacak. PAPANDREU HÜKÜMETİ GÜVENOYU ALDI Yunanistan'da, 4 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulan PASOK hükümeti güvenoyu aldı. Yunanistan Parlamentosu'nun 300 üyesinden 160'ı yeni hükümete “Evet” derken, 140 milletvekili ise “Hayır” oyu kullandı. Parlamento'da PASOK'un 160, YDP'nin 91, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) 21, Radikal Sol İttifak Partisi'nin (SYRİZA) 13 ve Ortodoks Halk Birliği Partisi'nin (LAOS) 15 milletvekili bulunuyor.





