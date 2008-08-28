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Dünya

İlk 'resmi' siyahi başkan adayı

Obama, 4 Kasım'daki seçimde hem Demokrat cephenin, hem de ABD'nin 'resmen' ilk siyahi başkan adayı oldu.

28 Ağustos 2008 03:00

Denver'da gerçekleştirilen Demokrat Parti kongresinin üçüncü gününde Illinois Senatörü Barack Obama, 4 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçiminde partisinin "resmen" başkan adaylığını kazandı. Obama'nın adaylığının duyurulması için oylamanın bitmesi bile beklenmedi

Obama, ABD başkanlık seçimine giden yolda, ülkenin iki büyük siyasi partisinden birinin başkan adaylığını resmen üstlenen ilk siyah olarak Amerikan tarihine adını yazdırdı. Demokrat Parti'nin başkan adayı, kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimini kazandığı takdirde, Beyaz Saray'da görev yapacak olan ilk siyah ABD başkanı da olacak.

Demokrat Parti'nin pazartesi günü başlayan ve dört gün sürecek kongresinin üçüncü gününde, partinin başkan adayını seçmek üzere normal prosedüre göre tek tek eyaletlerden hangi adaya oy verdiklerini açıklamaları istendi. Alfabetik sırayla adları okunan her bir eyaletin sözcüsü, oyların Senatör Hillary Clinton ve Barack Obama'ya hangi oranda gittiğini sözlü olarak duyurdu.

Hillary oylamayı durdurdu

Sıra New York'a geldiğinde, Obama 1549 delegenin oyunu, Clinton ise 341 delegenin oyunu almıştı. New York'un 282 oyunun ne kadarının Clinton'a gideceği beklenirken, New York Senatörü Clinton söz aldı ve kısa bir konuşma yaparak partinin birliğinin önemini vurguladı. Clinton, "Obama bizim adayımızdır ve ABD Başkanımız olacaktır" ifadesini kullanarak, oylamanın o noktada kesilip, oy birliğiyle Barack Obama'nın, Demokrat Parti başkan adayı seçilmesini istedi. Salondan büyük alkış alan bu konuşmanın ardından, pek çok kişinin "Hillary! Hillary!" diye tempo tuttuğu duyuldu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın başkanı olan Demokrat Partili Nancy Pelosi, Hillary Clinton'ın bu talebinden sonra salondaki delegelere seslenerek, Obama'nın Demokrat Parti'nin ABD Başkan adaylığını onaylayıp onaylamadıklarını sordu ve salondan gelen güçlü "evet" yanıtının ardından Pelosi, Obama'nın resmen Demokrat Parti'nin başkan adayı olduğunu duyurdu. Obama, Demokrat Parti kongresinin son gününde, partisinin adaylığını resmen aldıktan sonraki ilk konuşmasını yapacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin kongresi ise 1-4 Eylül tarihleri arasında Minneapolis'te yapılacak. Senatör John McCain'in de bu kongrede resmen partisinin başkan adaylığını alması öngörülüyor.

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