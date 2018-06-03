İlk resmi davet yapıldı; ABD, 21 Haziran'da F-35'leri Türkiye'ye teslim edecek

ABD'den Türkiye'ye beşinci nesil F-35A müşterek saldırı uçağının (Joint Strike Fighter) 21 Haziran’daki ilk teslimatıyla ilgili resmi davet geldi.

Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzeleri almasına tepki olarak bazı ABD’li senatörlerin F-35 füzelerinin verilmesine karşı çıkmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, F-35’lerin ana üreticisi Lockheed Martin resmi davet yazısında, “Lockheed Martin olarak 21 Haziran 2018 tarihinde Fort Worth’ta gerçekleştireceğimiz ‘Türkiye Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni’nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız” denildi.



Davet yazısında 21 Haziran günü önce resepsiyon ardından da ilk uçağın teslim töreninin yapılacağı belirtildi. Türkiye’ye teslim edilecek ilk F-35A, pilot eğitiminin tamamlanmasından sonra Kasım 2019’da Türk Hava Kuvvetleri’ne katılacak. Diğer uçaklar da belirli aralıkla gelmeye başlayacak.