-İLK RAUNT FENERBAHÇE'NİN İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - FIBA Bayanlar Avrupa Ligi 2. tur (Son 16) mücadelesinde, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray Medical Park'ı karşı karşıya getiren maçın ilk raundunu Fenerbahçe 77-58 kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 2,5 dakikalık süre içinde Birsel, Esmeral, Nevriye ve Matovic'in sayılarıyla 8-0'lık seri yaparken, sarı-lacivertliler, 6. dakikada McCoughtry'nin sayılarıyla 14-2'lik üstünlük yakaladı. Ancak bu dakikadan sonra toparlanan ve savunmasını sertleştirerek Fenerbahçe'ye kolay sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılı ekip farkı azaltmaya başladı. Augustus, Fowles, Hogdes ve Gülşah ile bulduğu sayılarda farkı eriten Galatasaray Medical Park, son dakikaya girildiğinde Hogdes'in basketiyle 18-18 ile skoru eşitledi. Fenerbahçe Jekabsone'nin faul atışlarından kazandığı 2 sayıyla birinci periyodu 20-18 önde tamamladı. Dengeli geçen ilk dakikaların ardından skor üstünlüğünü ikinci periyotta da eline geçiren Fenerbahçe, karşısında yine son bölümde öne çıkan Galatasaray Medical Park, Melisa ile son dakikaya girilirken 33-33 skoru eşitledi. Matovic ile serbest atıştan 1 sayı, bir hücumda da Birsel ile pota altından 2 sayı kazanan Fenerbahçe devreyi 36-33 önde kapattı. İlk yarıda çok sayıda top kaybı yapan Galatasaray Medical Park, hiç faul atışı kullanmadı. İkinci yarıya hızlı giren Fenerbahçe, savunmadaki etkili oyunuyla rakip hücumlarını savuştururken, McCoughtry, Nevriye ve Matovic'in sayılarıyla 26. dakikanın içinde 47-33 ile 14 sayılık fark yakaladı. Kötü hücum eden Galatasaray 3. periyotta ilk sayısını 26. dakikanın son saniyelerinde Petronyte ile bulurken, sarı-lacivertli ekip 39. dakikada Matovic'in basket faulden kazandırdığı sayılarla farkı 54-39 ile 15 sayıya çıkardı. 3. çeyreğin bitimine 5 saniye kala son hücumu kullanan Fenerbahçe, Birsel'in basketiyle 3. periyodu 16 sayı farkla 58-42 önde tamamladı. Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 37. dakikada Nevriye ile 20 sayı farklı (72-52) üstünlüğü yakaladığı maçı 77-58 kazanarak seride 1-0 öne geçti. -İKİNCİ MAÇ 4 ŞUBATTA- Fenerbahçe, 4 Şubat Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak serinin 2. maçında da kazanması durumunda seride durumu 2-0 yaparak Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselecek. Cuma günü Galatasaray Medical Park'ın kazanması durumunda, tur atlayacak takımı belirleyecek maç 9 Şubat Çarşamba günü Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak. Fenerbahçeli oyuncular maç sonunda sevinçlerini önce taraftarla birlikte tezahürata eşlik ederek paylaştılar. Oyuncular ardından da protokol tribününe giderek Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin tebriklerini kabul etti. Salon: Caferağa Hakemler: Branislav Mrdak xxx (Sırbistan), Dragan Kralj xxx (Bosna Hersek), Evgeny Vetrov xxx (Rusya) Fenerbahçe: Birsel xxx 11, Esmeral xx 8, McCoughtry xxx 13, Matovic xxx 14, Nevriye xxxx 24, Horakova xx, Jekabsone xx 7, Nevlin x, Sutton-Brown x Galatasaray Medical Park: Işıl x, Tuğba x 6, Bahar x 4, Augustus xxx 19, Fowles xx 6, Hodges xx 7, Melisa x 2, Gülşah xx 4, Nihan x 2, Petronyte xx 8 1. Periyot: 20-18 Devre: 36-33 3. Periyot: 58-42