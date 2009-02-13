İlk randevu Eczacıbaşı'nın

Bayanlar Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off ilk tur ilk maçında karşı karşıya gelen iki Türk takımından Eczacıbaşı Zentiva, Vakıfbank Güneş Sigorta'yı 3-1 yendi.
VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA: 1 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Karin Zahorcova (Çek Cumhuriyeti), Ljubomir Kovaceviç (Sırbistan)
Vakıfbank Güneş Sigorta: Deniz, Maculewicz, Elif, Nikoliç, Bahar, Grün (Nihan, Arzu, Duygu, Polen, Serpil)
Eczacıbaşı Zentiva: Esra, Neşve, Nancy, Mirka, Vesna, Naz (Gülden, Tracy, Neriman, Merve)
Setler: (21-25, 16-25, 25-17, 16-25)
Süre: 91 Dakika (26, 23, 22, 20)
Karşılaşmanın rövanşı 18 Şubat Çarşamba günü yapılacak ve tur atlayacak takım belli olacak.