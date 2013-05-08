İlk PKK'lı gruplar bugün sınır dışına çekilmeye başladı!

Türkiye sınırları içindeki yaklaşık 1.500 PKK'lı, bugün sınır dışına çekilmeye başladı. PKK, dün yaptığı açıklamada, "Önderliğimizin başlattığı Türkiye’yi demokratikleştirme, Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa Süreci önemli bir aşamaya geldi. Geri çekilmenin başarıyla tamamlanması için yaptığımız kapsamlı hazırlık tamamlandı" denildi. PKK çekilmeyle ilgili 3 fotoğraf yayımladı.

PKK, bugün sınır dışına çekilmeye başlıyor. Diğer yandan Barış süreci bölgeye yansıyor. Tunceli merkeze bağlı Aktuluk Köyü’nde bulunan ve yıllar önce taşınan karakol bölgesindeki mayınlı alan çevresinde, dün jandarma ekipleri tarafından tel örgü çekilerek, uyarı levhaları asıldı.

Çözüm süreci kapsamında Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta Nevruz'da açıkladığı bildirinin ardından, PKK'nın Kandil'deki 2 numaralı ismi Murat Karayılan 25 Nisan'da "PKK 8 Mayıs'ta sınır dışına çekilmeye başlayacak" demişti.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, PKK tarafından yapılan açıklamada, "Önderliğimizin başlattığı Türkiye’yi demokratikleştirme, Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa Süreci önemli bir aşamaya geldi. Geri çekilmenin başarıyla tamamlanması için yaptığımız kapsamlı hazırlık tamamlandı" denildi. “Yoğunlaşan askeri hareketlilik geri çekilme sürecini olumsuz etkilemekle kalmayıp çatışmalara zemin sunmaktadır” diyerek provokasyonlara da dikkat çeken PKK, sürecin başarıyla gerçekleşmesi için "Önderliğimizin yaptığı uyarılara uyacağız" dedi.

Sınır dışına çekilmeye başlayacak PKK'nın ilk gruplarının bir hafta içinde Kuzey Irak'a ulaşması bekleniyor.

Mayınlı alanlar işaretlendi!

Tunceli merkeze 10 kilometre mesafede bulunan Aktuluk Köyü’ndeki ve yaklaşık 300 öğrencisi bulunan Aktuluk YİBO’nun hemen yanıbaşındaki mayınlı alan, sivil vatandaşların ve köylülere ait hayvanların girmemesi için tel örgüyle çevrilerek, uyarı levhaları asıldı.

Aktuluk YİBO’nun 300 metre kadar yakınında yer alan mayınlı alanın etrafı bugün sabah erken saatlerinde bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından tel örgüler ile tamamen kapatıldı. Tel örgülerin bir çok yerine de mayın uyarı yazılı tabela asılırken, mayınlı saha içinde bulunan yüzlerce mayının temizlenmesine ise gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmasından sonra başlanacağı belirtildi.

Aktuluk Köyü’nde bulunan jandarma karakolunun, 2005 yılında taşınmasının ardından, karakol çevresinde, güvenlik amaçlı döşenen mayınlar olduğu gibi bırakılmıştı. Tunceli Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Özden Eren Başkavak Gün, mayınlı bölgeye giderek yaptığı açıklamanın internet sitelerinde yayınlanmasından hemen sonra, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya, Tunceli 4’ncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Akkaya da bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.