İlk önce Gül ve Erdoğan aşılanacak!

AKP grup toplantısında domuz gribi konusunda uyarılarda bulunduğu milletvekillerinin vatandaşlarla yakın temasa geçerken dikkatli olmalarını isteyen Sağlık Bakanı Akdağ, öncelikle aşı olacak kişileri de açıkladı: Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve kamu görevlileri



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, dünkü AKP grup toplantısının basına kapalı bölümünde domuz gribi ile ilgili olarak milletvekillerine uyarılarda bulundu. Akdağ, “Öpüşmeyin, tokalaşmayın. Aşınızı olun” dedi. Akdağ, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da ilk aşı olacak kişiler arasında yer alacağını dile getirdi.



Grup toplantısında aşının Türkiye’ye geldiğini söyleyen Akdağ, domuz gribi vakalarının artmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Milletvekillerini vatandaşlarla yakın temasa geçerken dikkatli olmaya çağıran Sağlık Bakanı, “Öpüşmeyin, tokalaşmayın. Ellerin iyi yıkanması önemlidir. Bunu çocuklarınıza iyi anlatın” uyarısında bulundu. Milletvekillerinin mutlaka aşı olmasını isteyen Akdağ, yurtdışına çıkacaklar için aşı olmamanın risk oluşturacağını dile getirdi.



Kamuoyunda yan etkilerinin olabileceği tartışmaları yaşanırken Akdağ kimlerin aşı olacağına yönelik mesajlar da verdi. Akdağ, Gül, Erdoğan ve kamu görevlilerinin ilk aşı olacaklar arasında yer alacağını kaydetti.



Bakanlar: Önce bize vurulsun



Bu arada Kabine üyelerinin domuz gribi aşısının önce kendilerine yapılmasını istediği, geçtiğimiz günlerde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında söz alan bir bakanın “Halka en fazla iç içe olan bakanlar. Aşı önce bakanlara yapılsın” dediği öğrenildi.