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'İlk müşterim Beşiktaş'ın efsane futbolcusuydu'

Elebaşılığını D. Dinçsoy'un yaptığı 25 kişilik fuhuş örgütü, adliyeden serbest kaldı.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - Fuhuş baskınında yakalanan 20 yaşındaki model G.M.U, polisteki sorgusunda “Beşiktaş'ın efsane futbolcusuyla otelde birlikte oldum. İşimiz 2 dakikada bitince taksiye binip geri döndüm" dedi.



Polisin 1,5 yıl boyunca adım adım izleyerek çökerttiği elebaşılığını D. Dinçsoy'un yaptığı 25 kişilik fuhuş örgütü, adliyeden serbest kaldı. Soruşturma dosyasına giren 512 sayfalık fezlekede, şebekenin aralarında ünlü mankenler, eski futbolcular ve işadamlarının bulunduğu bir fuhuş çarkını nasıl çevirdiği gözler önüne serildi.

Vatan gazetesinin haberine göre, polisteki ifadesinde liseyi terk ederek modelliğe başladığını anlatan 20 yaşındaki G.M.U, bu süreç içerisinde çete lideri ile tanıştığını belirterek Dinçsoy'un kendisini fuhuş yapmak için ikna ettiğini söyledi.

2010 yılının Ocak ayında Dinçsoy'un kendisini arayarak Polat Tower'da Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusunun kendisini beklediğini söylediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bana 'Benim sürekli müşterimdir. Ne istiyorsa yap. Sana 600 TL verecek. Taksi aşağıda beklesin. İşi 10 dakidada bitecek. Onu çok mutlu etmelisin. Sonra çıkar gidersin' dedi.  Ben de otele gittim. Çok ünlü eski bir futbolcuydu. İlişki 1-2 dakika sürdü. Sonra otelden çıktım ve taksiye binerek eve geri döndüm. Futbolcudan aldığım paranın 200 TL'sini Dinçsoy'a gönderdim" dedi.


Polis otele kadar izledi

Geçtiğimiz yıl yapılan güzellik yarışmalarından birine katılan Ş.A. isimli mankeni The Ritz Carlton Otel'de bekleyen müşterisine pazarlayan örgüt yöneticisi C. Güler'in konuşmaları teknik takibe takıldı.

Konuşmalarda Güler bir müşterisi ile “Şimdi bu son Best Model mi bilmiyorum onun seçmelerinde bir kız arkadaşım var. Birazdan yanıma gelecek. 1.78 boyunda sıfır beden bir kız Ş. A. istersen internetten de bakabilirsin. Nasıl bir program yapacağımızı söylersen ben sana fiyat söyleyeceğim" şeklinde konuşuyordu. Bu konuşmanın ardından Ş.A ve Güler'i takibe alan polis ikiliyi otele kadar izledi.


"Niye hamile kalıyorsun salak"

Fuhuş yapmak için Gaziantep'e giden ünlü manken E.Ş ise polisin teknik ve fiziki takibine yakalandı. E.Ş. çete ile yaptığı telefon görüşmelerinde bir yanlış anlama sonrası “Aa Mardin'e gitmiyor muyduk. Yok yok Gaziantep'te biri var onun kardeşi benim nişanlımdı. Gaziantepliler beni kovalar" diyor.

Çetenin yöneticisi ile fuhuş yapan F. arasında şu ilginç konuşma geçiyor:

F: Ben diyorum ona al gel bana burdan alın beni götürüm şimdi muayene ettireyim doktorla konuşayım aldıralım
Mehmet: Parası yok
F: Ya biri var ne diyordu bi doktor var diyordu ama yaşı küçük korkuyoruz, anladın mı herkeze de şey aracı olunmaz ki yaşı küçük çünkü
Mehmet: Salak niye hamile kalıyorsun salak
F: Yaşı çok küçük

Çetenin dinlemeye takılan bir başka telefon görüşmesi şöyle:

Cemil: Yeni numarayı alıyorsun sen beni niye aramıyorsun motor
A: Yok be yeni aldım 2 gün falan olduydu ya
Cemil: Kızım biliyorsun bir ay iş olmaz ikinci ay iş olur yani bu işler öyle
A: Doğru söylüyorsun
Cemil: Resim var mı telefonunda
A: Ay yok be ay biliyorsun ben 1 buçuk senedir yokum ya
Cemil: Herif koca memeli karı istiyor
A: Tamam işte ben koca memeli oldum
Cemil: Ya şöyle o zaman bir resmini çek böyle normal bir resmini çek tamam mı hemen onu bana."


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