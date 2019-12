'İlk müşterim Beşiktaş'ın efsane futbolcusuydu'

T24



Polisin 1,5 yıl boyunca adım adım izleyerek çökerttiği elebaşılığını D. Dinçsoy'un yaptığı 25 kişilik fuhuş örgütü, adliyeden serbest kaldı. Soruşturma dosyasına giren 512 sayfalık fezlekede, şebekenin aralarında ünlü mankenler, eski futbolcular ve işadamlarının bulunduğu bir fuhuş çarkını nasıl çevirdiği gözler önüne serildi.Vatan gazetesinin haberine göre, polisteki ifadesinde liseyi terk ederek modelliğe başladığını anlatan 20 yaşındaki G.M.U, bu süreç içerisinde çete lideri ile tanıştığını belirterek Dinçsoy'un kendisini fuhuş yapmak için ikna ettiğini söyledi.2010 yılının Ocak ayında Dinçsoy'un kendisini arayarak Polat Tower'da Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusunun kendisini beklediğini söylediğini anlatarak, şunları söyledi:"Bana 'Benim sürekli müşterimdir. Ne istiyorsa yap. Sana 600 TL verecek. Taksi aşağıda beklesin. İşi 10 dakidada bitecek. Onu çok mutlu etmelisin. Sonra çıkar gidersin' dedi. Ben de otele gittim. Çok ünlü eski bir futbolcuydu. İlişki 1-2 dakika sürdü. Sonra otelden çıktım ve taksiye binerek eve geri döndüm. Futbolcudan aldığım paranın 200 TL'sini Dinçsoy'a gönderdim" dedi.Geçtiğimiz yıl yapılan güzellik yarışmalarından birine katılan Ş.A. isimli mankeni The Ritz Carlton Otel'de bekleyen müşterisine pazarlayan örgüt yöneticisi C. Güler'in konuşmaları teknik takibe takıldı.Konuşmalarda Güler bir müşterisi ile “Şimdi bu son Best Model mi bilmiyorum onun seçmelerinde bir kız arkadaşım var. Birazdan yanıma gelecek. 1.78 boyunda sıfır beden bir kız Ş. A. istersen internetten de bakabilirsin. Nasıl bir program yapacağımızı söylersen ben sana fiyat söyleyeceğim" şeklinde konuşuyordu. Bu konuşmanın ardından Ş.A ve Güler'i takibe alan polis ikiliyi otele kadar izledi.Fuhuş yapmak için Gaziantep'e giden ünlü manken E.Ş ise polisin teknik ve fiziki takibine yakalandı. E.Ş. çete ile yaptığı telefon görüşmelerinde bir yanlış anlama sonrası “Aa Mardin'e gitmiyor muyduk. Yok yok Gaziantep'te biri var onun kardeşi benim nişanlımdı. Gaziantepliler beni kovalar" diyor.Çetenin yöneticisi ile fuhuş yapan F. arasında şu ilginç konuşma geçiyor:F: Ben diyorum ona al gel bana burdan alın beni götürüm şimdi muayene ettireyim doktorla konuşayım aldıralımMehmet: Parası yokF: Ya biri var ne diyordu bi doktor var diyordu ama yaşı küçük korkuyoruz, anladın mı herkeze de şey aracı olunmaz ki yaşı küçük çünküMehmet: Salak niye hamile kalıyorsun salakF: Yaşı çok küçükÇetenin dinlemeye takılan bir başka telefon görüşmesi şöyle:Cemil: Yeni numarayı alıyorsun sen beni niye aramıyorsun motorA: Yok be yeni aldım 2 gün falan olduydu yaCemil: Kızım biliyorsun bir ay iş olmaz ikinci ay iş olur yani bu işler öyleA: Doğru söylüyorsunCemil: Resim var mı telefonundaA: Ay yok be ay biliyorsun ben 1 buçuk senedir yokum yaCemil: Herif koca memeli karı istiyorA: Tamam işte ben koca memeli oldumCemil: Ya şöyle o zaman bir resmini çek böyle normal bir resmini çek tamam mı hemen onu bana."