-İLK MİLLİ ÜRETİM SAVAŞ GEMİSİ SEYİRDE ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Türkiye'nin ilk milli üretim savaş gemisi olan ve Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında yapılan Heybeliada (F-511) Korveti'nin ilk seyrine çıktığı bildirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, MİLGEM Projesiyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir savaş gemisinin savaş sistemleri de dahil olmak üzere tüm tasarım, entegrasyon ve analiz aşamalarını tamamen milli olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Heybeliada (F-511) Korveti'nin, İstanbul Tersanesi Komutanlığında 22 Ocak 2007'de inşasına başlandığı ve 27 Eylül 2008 tarihinde denize indirildiği belirtilen açıklamada, ''Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, bu projeyle çok sayıda milli sanayi kuruluşu, üniversite ve bilimsel kurumu bir araya getirerek, bilgi ve tecrübe birikimiyle Türkiye'nin kendi savaş gemisinin tasarım ve üretimini yapmasını sağlamıştır'' denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türkiye'nin ilk milli üretim savaş gemisi olan Heybeliada'nın (F-511) donatım, test, tecrübe ve eğitim faaliyetlerine yoğun bir program dahilinde devam edilmektedir. Bu kapsamda, 02 Kasım 2010 tarihinden itibaren Deniz Kabul Tecrübelerine başlanılan Heybeliada'nın ana tahrik (ana makine), seyir sistemleri ve savaş sistemlerinin deniz şartlarındaki performans kontrolleri yapılmaktadır. Projenin ikinci gemisi olan Büyükada'nın (F-512) tekne inşası da İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam etmektedir.''