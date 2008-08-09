İlk madalya Sibel'den

Tempo24-





Bayanlar 48 kiloda mücadele eden Sibel Özkan, koparmada 88, silkmede de 111 kiloluk kaldırışlarıyla, toplamda 199 kiloya ulaşarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'ndaki oyunların halter müsabakalarında bayanlar 48 kiloda 14 sporcu mücadele etti. Koparmada podyuma 13. sırada çıkan Sibel Özkan, ilk hakkında 86 kiloyu rahatlıkla kaldırdıktan sonra, 2. hakkında 88 kiloda başarılı olamadı. Özkan, son hakkında ise 88 kiloluk barı kaldırmayı başardı.



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Özkan, silkmede ise ilk hakkında 108 kiloluk barı kaldırmasına karşın kontrol edemeyince başarısız oldu. Aynı ağırlığı 2. hakkında kaldırmayı başaran Özkan, 3. ve son hakkında da 111 kiloluk kaldırışıyla toplamda 199 kiloya ulaştı ve gümüş madalya kazandı.



Bu sıklette evsahibi ülkeden Xiexia Chen, koparmada 95 ve silkmede 117 kiloluk kaldırışlarıyla toplamda 212 kiloya ulaştı ve zorlanmadan altın madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı ise Tayvanlı Chen Wei Ling, toplamda 196 kiloyla kazandı. Tayvanlı sporcu, koparmada 84, silkmede ise 112 kiloluk kaldırışları gerçekleştirdi. Güney Koreli Im Jyounghwa da toplamda 196 kiloya ulaşmasına karşın, müsabaka tartısında Tayvanlı sporcudan daha ağır olduğu için dördüncülükle yetindi.



Konya'daki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu'na yerleştirilen Sibel Özkan, 11 yaşındayken burada ilk olarak judo sporuna başladı.



Vali Necati Çetinkaya Kız Yetiştirme Yurdu'na geçen Özkan, judoda il ve Türkiye birinciliği kazandı, 13 yaşına geldiğinde ise haltere ilgi duymaya başlayınca, bu spor dalına yöneldi.

Halterde bugüne dek türlü dereceler elde eden 20 yaşındaki Sibel Özkan'ın kazandığı başarılar şöyle:



2001-2002 yılında Halter Milli Takımı'na seçildi. 2004'te Norveç'teki Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 53 kiloda Avrupa Şampiyonu, 2005'te Güney Kore'deki Dünya Gençler Şampiyonası'nda 48 kiloda Dünya Şampiyonu, İspanya'da 2005'deki 15. Akdeniz Oyunları'nda ise 48 kiloda 2. oldu.



Başarıları süren Özkan, 2007 yılında İspanya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda silkme ve toplamda altın madalya, Dünya Gençler Şampiyonası'nda, 48 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Özkan, bu yıl Kolombiya'daki Dünya, İtalya'daki de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı, ayrıca Avrupa Gençler Rekoru kırdı.





Nurcan Taylan dereceye giremedi



Aynı sıklette mücadele eden diğer Türk sporcu Nurcan Taylan ise dereceye giremeyerek büyük düş kırıklığı yarattı.

Atina-2004'de altın madalya kazanırken, koparmada 97, toplamda da 210 kiloyla dünya ve olimpiyat rekorları kıran ve Türkiye'nin tek Olimpiyat Şampiyonu bayan sporcusu olan Nurcan Taylan, başlangıç ağırlığı olarak önce 83 kilo bildirmesine karşın, daha sonra ağırlığı artırdı ve ilk hakkında 84 kiloyu denedi. Taylan, 3 hakkında da 84 kiloda başarılı olamayınca koparmada 'sıfır' çekti.

Taylan, koparmadaki başarısızlıkla sonuçlanan 3. ve son hakkının ardından seyircilere el sallayarak barı öptü ve podyumdan ayrıldı. Taylan, silkme müsabakasına ise katılmadı.