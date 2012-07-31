Londra'da ilk madalya kıl payı kaçtı

Türkiye Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyasını az bir fark ile kaçırdı. Londra'da Türkiye'yi 63 kilo kadınlar halterde temsil eden Sibel Şimşek, toplamda kaldırdığı 235 kilo ile 4'üncü oldu. Yarışmada altın madalya 245 kilo ile Olimpiyat rekoru kıran Kazak sporcu Maiya Maneza'ya gitti.

Türkiye'yi kadınlar halterde temsil eden Sibel Şimşek, 4'üncü olarak şampiyonadan elendi. 63 kiloda yarışan Sibel; koparmada 105, silkmede 130 kilo kaldırdı.

Yarışmada altın madalyanın sahibi, koparmada 110, silkmede 135 kilo kaldıran Kazak sporcu Maiya Maneza oldu. Maneza toplamda kaldırdığı 245 kilo ile aynı zamanda Olimpiyat rekoru da kırmış oldu.

Rus Svetlana Tsarukaeva ise koparmada 112 silkmede 125 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya ise; koparmada 103, silkmede 133 kilo kaldıran Kanadalı sporcu Chiristine Girard'a gitti.