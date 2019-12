İlk maçları nasıl değerlendirdiler?

104 günlük hasret bitti ve Turkcell Super Lig başladı. İlk hafta yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4-1 gibi net bir skorla dönüş yaptı. Fenerbahçe ise istatistiklere uydu ve ilk haftaki maçını Gaziantep karşısında kaybetti. Peki, teknik direktörler ilk maçları nasıl değerlendirdi?







SKİBBE: 4-1'LİK SKORDAN MEMNUNUM



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Denizlispor karşısında alınan 4-1'lik skordan memnun olduğunu söyledi. Skibbe, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, maçın sonunda oluşan 4-1'lik skordan gayet memnun olduğunu dile getirerek, ''Fakat bizim için çok zor bir maçtı, iyi başladık. İlk 30 dakikada birçok gol fırsatı elde ettik. İlk yarının sonunda 1-1 kapattık. Denizlispor'un bir oyuncusu kırmızı kartla oyun dışı kalmasından itibaren biz sorunlar yaşadık, çünkü rakibimiz normal bir şekilde savunmasına kapandı. Dolayısıyla biz o dakikadan itibaren ilk baştaki kadar pozisyona giremedik, Hakan'ın golü de maçın skorunun oluşmasını hazırlayan gol oldu'' şeklinde konuştu. Hasan Şaş'ın birkaç gündür süregelen bel ağrısı sorunu bulunduğunu anlatan Alman çalıştırıcı, bu oyuncuyu devre arasında ağrılarının devam etmesi nedeniyle oyundan almak zorunda kaldığını ifade etti. İkinci yarıda Sabri sakatlanınca, 2. oyuncuyu da sakatlık nedeniyle değiştirdiklerini belirten Skibbe ''Mehmet Topal'ın da ufak tefek ağrıları vardı, ayrıca orta sahadan hücuma yönelik oyuncu kullanmak için Yaser'i oyuna aldım'' dedi. Skibbe, ''Temponuz geçen seneye göre düşük'' şeklinde gazetecilerden gelen ifade üzerine de şunları söyledi: ''Avrupa şampiyonalarında oynayan oyuncular takıma geç katıldı. Bunlardan bazılarının da sakatlıkları vardı. Kamp süresince sakatlıklarımız da oldu. Kewell'in ve Linderoth'un sakatlıkları takımın ritmini etkiledi. Takıma yeniden katılan oyuncularla birlikte, maç oynadıkça eski formumuzu yakalayacağız, ben her geçen hafta oyunumuzu geliştireceğimizi düşünüyorum.'' Her maçın kendine göre temposu olduğunu anlatan Michael Skibbe, ''Bu maçla Steaua Bükreş maçındaki tempo aynı olmayacak. Steaua Bükreş maçında aynı oyunumuzu oynamayacağız'' dedi. Skibbe, Steaua Bükreş maçına kadar Sabri'nin iyileşmesini umduğunu da ifade etti.



ARAGONES: MAÇI HAK EDEN TARAF GAZİANTEPSPOR'DU



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, maçı hak eden tarafın Gaziantepspor olduğunu söyledi. Gol pozisyonu bulmakta ve Gaziantepspor'un golcülerini tutmakta zorluk çektiklerini söyleyen Aragones, "Bugün galibiyete daha yakın taraf Gaziantepspor'du. Orta sahada top çeviremedik. Orta sahada kaybettiğimiz için maçı kaybettik." dedi. Her maçın atmosferinin farklı olduğuna dikkat çeken başarılı teknik adam, iyi oynayamadıklarını ancak tüm enerjileri ile Partizan maçına konsantre olacaklarını dile getirdi. Gaziantepspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan maçı değerlendiren Aragones, "Sıcaklık her iki tarafın oyuncularını da etkiledi. Sahada 22 futbolcu vardı. Bizi etkilediği kadar Gaziantepspor'u da etkilemiştir. Biz orta sahada onlara biraz daha fazla yenildik. Preslerine karşılık veremedik. Pres yapıldığı zaman hızlı pas atarak birbirimizi bulamadık." diye konuştu. Aragones, çarşamba, pazar oynanan maçlarda kondisyon açısından düşüşler yaşandığını kaydetti.



SAĞLAM: BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK BİR TAKIMA BU YAKIŞMADI



Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş'ta, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ''Niye bu kadar zor kazandığımızı sorgulamak lazım. Beşiktaş gibi büyük bir takıma bu yakışmadı'' dedi.Sağlam, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk haftalarının özellikle büyük takımlar için çok zor ve sıkıntılı olabileceğini belirterek, ''Bu durumu dün de gördük. Rakipler büyük takımlara karşı iyi mücadele edip kazanmak istiyorlar. Bu maçta da böyle oldu. İlk yarıda bireysel hatalardan devreyi 2-0 yenik kapattık. Böyle sıcak ve nemli havada her türlü olumsuzluğun olduğu, futbol oynamayı zorlaştıran bir ortamda skoru 2-0 mağlubiyetten 3-2'ye getirmek önemliydi'' diye konuştu. Futbolcularını kutladığını ifade eden Sağlam, Antalyaspor karşısında zorlanmalarının sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Kazandığımız için mutluyuz. Artık perşembe günü yapacağımız UEFA Kupası maçını düşünüyoruz. Bu maçı kazanıp tur atlamak istiyoruz. Her iki takımı da kutluyorum. Antalyaspor'a başarılar dilerim.''



YANAL: İLK MAÇTA GALİBİYET BİZİ MUTLU ETTİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendi taraftarları önünde oynadıkları ilk maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Trabzonspor'un Ankaraspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yanal, sezona galibiyetle başlamanın sevindirici olduğunu ifade ederek, "Trabzonspor'un uzun bir süredir yaptığı hazırlıkların sonucunda seyircisi önündeki ilk maçında galip gelmesi önemliydi. Heri iki takımında sahadaki mücadelesi iyiydi. Ancak biz zaman zaman ileri çıkmakta eksik kalsak da rakibe pozisyon vermedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra fırsatları iyi değerlendirdik. Takımın kazanması, Selçuk ve Gökhan'ın gol atması dışında, rakibe pozisyon vermememiz iyi tarafımızdı. Tempolu oynamak, zaman zaman kanatlardan yaptığı organizasyonları daha iyi yapmamız gerekiyor. Bu konuda eksiktik ama bugün böyle bir havada yaptıkları mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını da kutluyorum." dedi. Trabzonspor'un hedefte olan bir takım olduğuna işaret eden Yanal, şöyle devam etti: "Hedefte olan takımın zorlukları vardır. Bu zorluklarla başa çıkmak zorundadır. Zaman zaman bunu oyun oynamadan da gerçekleştirmek zorundadır. Oynamadığı noktalarda da kazanabiliyorsa, o zaman hedefine ve yoluna devam edecektir. Trabzonspor takımının rakibe pozisyon vermemesi çok önemlidir. Takım savunması ile rakibine fırsat vermedi. Rakibin eksik olması bir dezavantaj olsa da rakip tamken de çok iyi organize olduk. Biraz arkada kaldık, önü doğru çıkmada zaman zaman eksik kaldık. Bugün takımdan ve bazı oyunculardan beklediklerimizi tam anlamda gerçekleşmedik. Ama bu diğer maçlarda olmayacak diye bir şey değil. Trabzonspor takımı bugün kazandı. Özellikle böyle bir atmosferde kazanması daha da önemliydi. Oyuncularımız kutluyorum.



YALÇIN: ''OYUNDAN MEMNUNUM''-



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, ligin ilk haftasında Galatasaray'dan puan almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirterek, ''Oyundan memnunum, iyi mücadele ettik'' dedi.Genç ve yeni bir takım olduklarını dile getiren Yalçın, ''Takım olma yolunda önemli adımlar attık. İlk yarıda Kamil Abitoğlu, bize göre ilk sarı kartı Murat'a ucuz gösterdi. İkinci kırmızı olmasıydı buradan puan alıp güle oynaya gidecektik. Oyunumuz ilerisi için bana umut verdi'' diye konuştu. Ali Yalçın, oyuncu Murat'ın gördüğü ikinci sarı kartın acemice olduğunu sözlerine ekledi.



SAĞLAM: BAŞARI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK



Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, iyi bir başlangıç yapmanın başarıya giden en önemli adım olduğunu belirterek, futbolcularının bu yolda önemli bir adım attıklarını ifade etti. Bundan sonraki maçlarda sorumluluklarının arttığını söyleyen Sağlam, daha iyi oynayan bir takım olacaklarını dile getirdi. Bundan sonra daha iyi olmak için bütün güçlerini ortaya koyacaklarını söyleyen Sağlam, "Ekip anlamında oyuncu proföyünü ele aldığımızda, hemen hemen hepsini yakından tanıyorum. Bu oyuncuların top kullanma anlamında sıkıntıları olmayacağı açıktı. Ekip savunması anlamında belki ciddi sorunlarımız olabilirdi. Fenerbahçe maçında neredeyse mükemmele yakın ekip savunması anlayışıyla oynadık. Bunu başaran oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Hafta içinde bazı demeçler vardı. Uçtaki demeçlerin hiçbiri ağzımdan çıkmadı.Fenerbahçe yaşanan tatsızlığın bu kadar büyütülmemesi gerektiğini söyledim. Aramızda Fenerbahçeye giden sonra gelen oyuncular olmadan da neler yapabileceğimiz gösterdik. Kulüplerin arasında olan bir sorunda teknik adamın ve oyuncuların bu konuyu irdelemesi doğru değil diye savundum, savunmayada devam ediyorum." diye konuştu.



UYGUN: SAKATLIKLAR DÜZENİMİZİ BOZDU



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, berabere biten Kayserispor maçında seyircilerine galibiyet sevinci yaşatamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Uygun, takımdaki sakat ve yorgun futbolcuların oyun düzenini etkilediğini ifade etti. Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay kafkas da, deplasmanda 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Turkcel Süper Ligi'nin ilk haftasında Sivasspor, komşu ilin takımı Kayserispor'u ağırladı. Karşılıklı ataklar gol getirmeyince maç 0-0 berabere bitti. Maç sonrası değerlendirme yapan evsahibi Sivasspor'un hocası Bülent Uygun, kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Kayserispor'un ilk 45 dakika daha güzel oynadığını belirten Uygun, ikinci yarıda ise kendilerinin oyunu yönlendirdiğini kaydetti. "İkinci 45 dakikada sahada gerçek bir Sivasspor vardı." diyen Uygun, Sezonun ilk maçında futbol adına güzellikleri sunduklarını ve iki tarafın da kazanmak istediğini dile getirdi. Uygun, "Biz kendi seyircimiz önünde galibiyet sevincini taraftarımıza yaşatmak istedik. Ama olmadı. Dostane geçen bir maç oldu. Ligin daha başındayız. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da telafi edeceğiz." şeklinde konuştu. Takımdaki sakat futbolcuların, takım oyununu etkilediğini de belirten Uygun, özellikle duran toplardaki veya geriden gelip gol atma özelliği bulunan futbolcuların sakat olması ve Diallo'nun milli takımından yorgun dönmesinin oyun düzenini bozduğunu anlattı.



KAFKAS: KARDEŞ ŞEHİRLERİN 1'ER PUAN ALMASI SEVİNDİRİCİ



Sivas deplasmanından 1 puan aldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise her iki takımın da sahada tempolu bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Bundan izleyenlerin zevk aldığını vurgulayan Kafkas, "İyi maç oldu. Tempolu bir oyun ortaya koyduk. İzleyenler umarım maçtan zevk almıştır. 2 kardeş şehrin sezonun ilk maçında 1'er puan alması sevindirici." diye konuştu. Takımdaki sakat futbolcuların sorun oluşturduğunu belirten Kafkas, bir soru üzerine 89. dakikada rakibine kafa atarak kırmızı kart gören Mehmet Eren'in en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.



ÖZDEMİR: BU SICAK HAVADA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPAMADIK



Türkcell Süper Lig'de oynanan Hacettepe Spor - Bursaspor maçı, Bursaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Hacettepe Spor Teknik Direktörü Osman Özdemir, "Bu sıcak havada iyi bir başlangıç yapamadık. Ortaya koymuş olduğumuz futbolun pek pozitif olduğunu söyleyemem." dedi. Maç bitiminde basın mensuplarına bir açıklama yapan Hacettepe Spor Teknik Direktörü Osman Özdemir, yeni sezonda tüm takımlara başarı dileklerinde bulundu. Maç genelinin dengeli bir futbolla geçtiğini belirten Özdemir, "Bu sıcak havada lige iyi bir başlangıç yapamadık. İstedik, fakat başaramadık. Ortaya koymuş olduğumuz futbolun pek pozitif olduğunu söyleyemem. Ancak bu uzun soluklu maratonda daha pozitif oynayarak kayıplarımızı telafi edeceğiz." diye konuştu. 19 Mayıs Stadı'nın yeni yapılan sentetik çimi hakkında ise Özdemir, bu tür sahalara alışkın olmadıklarını söyledi. Bu sahaların Türk futbolunun hizmetine sunulduğunu belirten Özdemir, yeni sahalardan yararlanmaya çalışacaklarını kaydetti.



AYBABA: ÇOK ZORLU BİR MAÇ OLDU



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise sezon başı olması nedeniyle çok zorlu bir maç olduğunu ancak kazanmayı bildiklerini söyledi. İlk yarının dengeli geçtiğine vurgu yapan Aybaba, 2. yarıda ise kendilerinin iyi olduğunu belirtti. Aybaba, "Bu yarıda çok iyi bir gol bulduk ve maçı kazanmasını bildik. Zaman içinde daha iyi bir takım olacağız." diye konuştu.



ÇETİNER: ŞÜKREDİYORUZ



Konyaspor Teknik Direktörü Raşit Çetiner, Ankaragücü karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi. Çetiner, maçın ardından yaptığı açıklamada, kazanılması gereken bir maç olduğunu belirterek, ilk maçların zor ve sürprize açık maçlar olduğunu söyledi. Kazanarak başlamayı planladıklarını vurgulayan Çetiner, ''Kendi evimizde kazanmamız gereken maçı kazandık. İyi mücadele ettik. Maç gitti geldi ancak neticede biz kazandık. Tanrı bugün bizden yanaydı ona şükrediyoruz'' dedi.



KUTLU: TEK KÖTÜ OLAN SONUÇTU



Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise bugün kendileri açısından tek kötü olan şeyin sonuç olduğunu kaydetti.Deplasmanda 2 gol atıp, birçok gol pozisyonuna girdikten sonra bu sonucu almamaları gerektiğini ifade eden Kutlu, maçta bir de verilmeyen penaltılarının bulunduğunu bildirdi. Sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Kutlu, çok gol pozisyonuna girdikleri maçtan mağlup ayrılmalarına üzüldüklerini söyledi.



KOCAMAN: 10 KİŞİ KALARAK DARBE YEDİK





Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da, güçlü rakipleri karşısında en büyük darbeyi 10 kişi kalarak yediklerini belirtti. Oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Trabzonspor'un belki tarihinin en önemli transferlerini yaptığı, uzun zaman şampiyonluktan uzan süredir ayrı kaldığı bir dönemde ve bu transferlerle beraber oyunu çok domine edeceğini düşünüyorduk. Düşündüğümüz kadar olmasa da düşündüğümüze yakın oldu. Seyircinin de katkısı ile iyi üzerimizde baskı kurdular. İki şey planlamıştık; öncelikle alan savunması yapım rakibe fazla alan bırakmamak, bunu başardık ancak özellikle pas trafiğimize iyi oluşturamadık. Basit pas hataları oyunun rengini değiştirdi. Ama en büyük darbeyi bir oyuncumuzun kırmızı kart görmesi ile yedik." diye konuştu. İstekli bir Trabzonspor karşısında 10 kişi oynamanın kolay olmadığına vurgu yapan Kocaman, "İyi bir direnç gösterdik, pozisyon vermedik. Dolayısıyla 10 kişi kaldığımız dönemde 0-0'lık skor bizim için avantaj sayılabilirdi. Maç öncesi 0-0'ı avantaj diye düşünmesek de 10 kişi kalınca avantaj diye düşündük. Ancak uzaklardan gelen bir golle geriye düştük. Bundan sonra gol girişimlerinde bulunduk ama başarılı olamadık. Oyuncularımı görevlerini yaptıkları için, Trabzonspor'u galibiyeti ve hakemleri de iyi bir yönetim gösterdikleri için kutluyordum." ifadelerini kullandı.



BAKKAL: HER ŞEYE RAĞMEN KAZANMALIYDIK



Turkcell Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Mesut Bakkal, ''Herşeye rağmen içerideki maçı kazanmalıydık'' dedi. Bakkal karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, oyunun büyük bir bölümünde üstün olan tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, ''İlk devrede sahada herşeyi yapan bir takım vardı. İkinci devrede de istediklerimizi yaptık, ancak aradığımız golü bulamadık. Sıcak hava tempo yapmamızı engelledi. Ligin ilk maçı olmasına rağmen oyundan memnunum. Galibiyet bize yakındı, ancak olmadı'' diye konuştu. Geçersiz sayılan gollerle ilgili bir soru üzerine teknik direktör Bakkal, ''Birinci gol ofsayttı. Mehmet Nas'ın düşürüldüğü pozisyon ise tartışılır'' değerlendirmesini yaptı.



İPEKOĞLU: 1 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ



Kocaelispor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu da maç sonrası yaptığı değerlendirmede, aldıkları bir puanın kendileri için önemine dikkat çekti. Her iki takım futbolcularını da hem zemin, hem de sıcak havayla mücadele ettikleri için kutlayan İpekoğlu, şunları söyledi: ''İleriye güvenle bakabilmek ve moral motivasyonumuz için puan çok önemliydi. Gençlerbirliği gol pozisyonlarına girdi. İkinci yarıda da biz 4-5 net gol pozisyonu yakaladık. Bizim için çok önemli bir puan. Sarı kartlar pozisyon gereğiydi. Fiziksel anlamda hazır olduğumuzu gördük. Çünkü Gençlerbirliği ligin en çok koşan takımlarından biri.'' Körfez ekibinin yeni transferi Serhat Akın ise Gençlerbirliği deplasmanlarının her zaman zorlu geçtiğine dikkati çekerek, ''Bir puan sevindirici. İlk maçımıza çıktık. Bu saha, yüzde yüz halı saha. Bayağı sıkıntı oldu. Süper bir saha değil açıkçası'' dedi.



JARABİNSKY: SONUNDA KAYBETMEK BÜYÜK HATA OLDU



Antalyaspor Teknik Direktörü Josef Jarabinsky ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Jarabinsky şöyle konuştu:

''Maçın ilk yarısında çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda üçüncü golü de atacaktık. Ali Tandoğan'ın elle oynadığını herkes gördü. Beraberlikten sonra bir topumuz ise direkten döndü. Bundan sonra da çok kolay üçüncü golü yiyerek sahadan mağlup ayrıldık. Serge Pacome'nin sakatlanarak oyundan çıkmasına üzüldük. Sakat oyuncularımızı değiştirdikten sonra, yerine giren oyuncularımız yeterli olamadı. Sonunda kaybetmemiz büyük bir hata oldu. Takım olarak tam hazır değiliz. Kısa sürede hazır hale geleceğiz. Oyuncularımız ellerinden gelen en iyisini yaptılar.'' Jarabinsky, gazetecilerin, hakemin yönetimi konusunda yönelttikleri soruya ise ''Televizyondan seyreden herkesin hakem hakkındaki düşüncesi oluşmuştur. Benim hakem hakkındaki düşüncem önemli değil'' dedi.