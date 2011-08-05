-İLK MAÇLAR TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Bursaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada, seri başı takımlar arasında yer alan Beşiktaş, Rusya'nın Alania Vladikavkaz takımıyla eşleşti. Beşiktaş ilk maçı sahasında oynayacak. Play-off turunda seri başları arasında yer almayan Bursaspor ise Belçika'nın Anderlecht takımıyla mücadele edecek. Bursaspor ile Anderlecht arasındaki ilk maç Bursa'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda seri başı takımlar arasına giremedi. Trabzonspor, play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla eşleşti. Turun ilk maçı Trabzon'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 25 Ağustos'ta yapılacak ve tur atlayan takımlar grup maçları oynamaya hak kazanacak. Ligde grup maçları 15 Eylül'de başlayacak. Kupanın finali 9 Mayıs 2012'de Bükreş'te oynanacak.