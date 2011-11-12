-İlk maçlar tamamlandı ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda ilk maçlar yapıldı. Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Türkiye - Hırvatistan:........:(0 - 3) Bosna Hersek - Portekiz.......:(0 - 0) Çek Cumhuriyeti - Karadağ:....:(2 - 0) Estonya - İrlanda:............:(0 - 4) Karşılaşmaların rövanşları 15 Kasım'da yapılacak ve tur atlayacak takımlar 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası kuraları ise 2 Aralık'ta Kiev'de çekilecek.