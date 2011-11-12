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Spor

İlk maçlar tamamlandı  ANKARA (A.A)

12 Kasım 2011 02:21

-İlk maçlar tamamlandı  ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda ilk maçlar yapıldı. Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Türkiye - Hırvatistan:........:(0 - 3) Bosna Hersek - Portekiz.......:(0 - 0) Çek Cumhuriyeti - Karadağ:....:(2 - 0) Estonya - İrlanda:............:(0 - 4) Karşılaşmaların rövanşları 15 Kasım'da yapılacak ve tur atlayacak takımlar 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası kuraları ise 2 Aralık'ta Kiev'de çekilecek. 

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