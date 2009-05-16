İlk maç Galatasaray'ın



Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka'yı 84-74 yenerek durumu 1-0'a getirdi.



Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinde ezeli rakipler Galatasaray Cafe Crown ile Beşiktaş Cola Turka, serinin ilk maçında Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiler. Mücadeleden 84-74 galip ayrılan ev sahibi Galatasaray, 0-0 başlayan seride durumu 1-0'a getirdi.



Sarı-kırmızılı takımda 21 sayı – 8 ribauntla oynayan Quinton Hosley galibiyette büyük pay sahibi olurken, Antonio Graves 16 sayı, Cüneyt Erden 11 sayı – 5 asist, Dejan Milojevic de 10 sayı – 8 ribauntla mücadele etti.



5 oyuncunun çift hanelere ulaştığı konuk Beşiktaş Cola Turka'da ise Muratcan Güler 13 sayı – 5 ribaunt – 4 asist, Kzell Wesson 12 sayı – 7 ribaunt, Jimmy Baxtor 12 sayı – 8 ribaunt, Haluk Yıldırım ile Mire Chatman ise 10'ar sayıyla oynadılar.



İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 18 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yine Galatasaray'ın sahasında oynanacak.



