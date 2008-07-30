İlk maç Ermenistan'la

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçını 6 Eylül'de Ermenistan ile yapacak olan A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmayı Erivan'daki Hrazdan Stadı'nda oynayacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

10 Eylül'de Türkiye'de Belçika ile yapılacak ikinci maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saati 21.00'de başlayacak.

Gruptaki dördüncü maçında 15 Ekim'de deplasmanda Estonya karşısına çıkacak milliler, TSİ 21.30'da başlayacak bu mücadeleyi başkent Tallinn'deki A Le Coq Arena'da yapacak.

Bu arada, grupta Bosna-Hersek ile yapılacak üçüncü maçın programının ise henüz netleşmediği öğrenildi.



ÜMİTLERİN PROGRAMI

Öte yandan 2009 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda liderlik mücadelesini sürdüren Türk Milli Takımı'nın Ermenistan ve Çek Cumhuriyeti ile yapacağı maçların programı da belli oldu.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, 20 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak. Başkent Erivan'daki Hrazdan Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Gruptaki son iki maçını kendi sahasında yapacak Ümit Milli Takım, 6 Eylül'de Çek Cumhuriyeti ile Bursa Atatürk Stadı'nda, 10 Eylül'de ise Ermenistan'la Ali Sami Yen Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmaların başlama saatleri daha sonra belirlenecek.