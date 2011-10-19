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Spor

İlk maç Arena'da İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 22:27

-İlk maç Arena'da İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Hırvatistan ile yapacağı play-off turu ilk maçının, 11 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Arena'da oynanacağı açıklandı.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Hırvatistan mücadelesinin, milli takımın son maçlarında olduğu gibi yine Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapılacağı ve saat 21.05'de başlayacağı bildirildi. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki play-off turunun rövanşı ise 15 Kasım Salı günü Hırvatistan'da oynanacak.

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