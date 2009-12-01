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İlk Kürtçe bölüm Mardin'de kuruluyor

Bakanlar Kurulu, Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı olarak "Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü" kurulması kararını onayladı.

01 Aralık 2009 02:00

T24 - Bakanlar Kurulu, Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı olarak "Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü" kurulması kararını onayladı. Kararın ardından üniversitede Kürtçe, Arapça, Farsça ve Süryanice çalışma yapılacak.

Demokratik Açılım" çerçevesinde gündeme gelen Türkçe'den başka diller üzerinde akademik çalışma için de düzenleme tamamlandı. Bakanlar Kurulu, Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı olarak "Türkiye’de Yaşayan Diller enstitüsü" kurulması kararını onayladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde "Kürt Dili ve Edebiyatı" ve "Kürdoloji Enstitüsü" kurulması talepleri, 2008 Kasım'ından bu yana gündeme getiriliyordu.

Üniversitenin bu yöndeki taleplerini de inceleyen Yükseköğretim Kurumu (YÖK), "Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü" ya da "Anabilim Dalı" adıyla lisans programı açılmasına izin vermemişti.

"Kürdoloji Enstitüsü" talebi ise "Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü" olarak değiştirildi ve onaylandı.

Bakanlar Kurulu onayı da alan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enstitüde Arapça, Farsça, Süryanice'nin yanısıra Kürtçe üzerinde de akademik çalışmalar yapılacak.

Enstitünün Şubat 2010'dan itibaren 30 yüksek lisans ve doktora öğrencisiyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne yapılacak başvurunun ardından enstitüye lisans öğrencisi de alınabilecek.

Hükümet, daha önce çıkarılan düzenlemelerle cezaevlerinde Kürtçe konuşulabilmesi ve özel radyo-televizyonlarda Kürtçe yayın yapılabilmesine de izin vermişti.

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