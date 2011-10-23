İlk kurtarma ekipleri ve yardımlar Van'a ulaştı

T24- Van'daki depremin ardından, Sağlık Bakanlığına ve askeri birliklere ait ambulanslar, ambulans helikopter, iş makineleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri bölgeye gönderildi. Genelkurmay Başkanlığının, Van'daki depreme acil müdahale için 3 nakliye uçağını Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) emrine tahsis ettiği bildirildi. Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Bingöl, Erzurum, Trabzon ve Giresun ekipleri deprem bölgesine ulaşmaya başladı. Ankara ve Kocaeli ekipleri de Van'a gitmek üzere yola çıktı.



Ambulanslarla Patnos'a getirilen yaralılara Patnos Devlet Hastanesi önündeki Ağrı Van Caddesi de trafiğe kapatılarak, sağlık ekiplerince müdahale ediliyor. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazlı Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da yaralanan depremzedeler için bölgeye ambulans helikopter gönderdiklerini ifade etti.

Kars Valisi Ahmet Kara ise Van'daki vatandaşların yarasının sarılması için Kars'tan 2 ambulans, Medikal Arama Kurtarma ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibini gönderdiklerini ifade etti.





Bu arada Genelkurmay Başkanlığının, Van'daki depreme acil müdahale için 3 nakliye uçağını Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) emrine tahsis ettiği bildirildi. Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığından aldığı bilgiye göre, iki uçak Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı'nda, 1 uçak da Diyarbakır'da hazır bekletiliyor. Nakliye uçakları, AFAD'ın belirleyeceği acil yardım malzemelerini Van'a ulaştıracak. Uçakların, tıbbi yardım malzemeleri ve arama kurtarma malzemeleriyle akşam saatlerinde Van'a ulaşması planlanıyor.

Van'da meydana gelen depremin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesince 18 kişilik bir arama kurtarma ekibini bölgeye gönderildiği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. Ekibin, K-9 adı verilen 3 arama kurtarma köpeğini de Van'a götürdüğü belirtildi.



Öte yandan Erzurum'daki Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden deprem bölgesine çadır ve yardım malzemesi gönderildi., Erzurum-Tortum karayolunda bulunan Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi depolarından deprem bölgesine çadır, battaniye, katalitik soba ve mutfak setinden oluşan yardım malzemeleri gönderilmeye başlandı. Yetkililer, ilk etapta 3 tır dolusu çadır ve yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini belirterek, yardım malzemelerinin gönderilmesine devam edileceğini bildirdi.

Bu arada, bölgedeki diğer Türk Kızılayı depolarından da bölgeye yardım malzemeleri gönderildiği öğrenildi.