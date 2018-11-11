İlk kurşundan ateşkese: Birinci Dünya Savaşı'nın kısa tarihi

Associated Press*
Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş
Bugün 1.Dünya Savaşı’nı resmi olarak bitiren ateşkesin kabul edilmesinin 100. yıldönümü.
Arşidük Franz Ferdinand’ın öldürülmesiyle başlayan ve dünyanın birçok ülkesini girdap gibi içine çeken kanlı savaş, milyonlarca asker ve sivilin hayatını aldı, birçok ülkenin sınırlarını yeniden çizdi.
ABD’li haber ajansı Associated Press, bitiminin 100. yılında kanlı savaşın anahtar anlarıyla kısa tarihini derledi.
1914
Haziran 28: Sırplı genç Gavrilo Princip Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ı vurarak öldürdü.
Haziran 28: Avusturya- Macaristan Sırbistan’a savaş ilan etti
Ağustos 1: Almanya Rusya’ya savaş ilan etti
Ağustos 3: Almanya Fransa’ya savaş ilan etti
Ağustos 4: Almanya Belçika’yı işgal etti
Ağustos 23: Japonya Almanya’ya savaş ilan etti
Eylül: Marne Muharebesi Almanların Fransa üzerindeki ilerlemesini durdurdu.
Ekim 29: Osmanlı İmparatorluğu savaşa girdi
Kasım: Siper savaşı başladı
Aralık 25: Gayrıresmi noel ateşkesi
1915
Şubat: Almanların U-bot kullanımı başladı. Bu Savaş tarihinde ilk defa denizaltıların geniş kullanımı oldu.
18 Mart: Çanakkale Deniz zaferi
Nisan: Anzak güçleri Gelibolu’ya çıktı
Nisan 22: Savaştaki ilk kimyasal silah kullanımı: Belçika’nın Ypres kentinin yakınlarında klor gazı kullanıldı
Mayıs 7: Alman U- botu Birleşik Krallık gemisi Lusitania’yı batırdı
Mayıs 23: İtalya Avusturya- Macaristan’a karşı savaşa girdi
Ekim: Bulgaristan İttifak Devletleri’nin bir parçası olarak savaşa katıldı
1916
Şubat 21: Verdun Muharebesi başladı
Mart 9: Almanya Portekiz’e savaş ilan etti
Temmuz 1: Somme Muharebesi başladı ve tanklar ilk defa toplu olarak kullanılmaya başladı
Ağustos 27: Romanya, Almanya tarafından işgal edildikten sonra savaşa katıldı
Eylül 4: Birleşik Krallık, Almanya kontrolündeki Darüsselam’ı ele geçirdi
Ekim: Savaşta asker olarak görev yapan Adolf Hitler yaralandı
Aralık 23: İtilaf Devletleri Sina Yarımadasında Osmanlı güçlerini yendi
1917
Mart: Anglo- Hint güçleri Bağdat’ı ele geçirdi
Nisan 6: ABD Almanya’ya savaş ilan etti
Nisan: Vimy Ridge Muharebesi
Temmuz: Son Rus taarruzu da başarısız oldu
Ekim 15: Fransızlar casus Mata Hari’yi idam etti
Ekim 26: Brezilya İtilaf Devletleri’ne katıldı
Kasım 7: Vladimir Lenin’in liderlik ettiği Bolşevikler Rusya’da yönetimi ele geçirdi
Aralık: Kudüs Muharebesi
1918
Mart 3: Brest- Litovsk Barış Antlaşması ile Rusya doğu cephesinden çekildi
Nisan 21: Efsanevi Alman savaş pilotu ‘’Kırmızı Baron’’ Fransa’da öldü
Haziran: Belleau Wood Muharebesi
Temmuz 21: Alman denizaltısı Cape Cod’a ateş açtı. Bu ABD’nin anakarasına yapılan tek saldırı oldu
26 Eylül: Meuse- Argonne Muharebesi başladı
Ekim 30: Osmanlı İmparatorluğu İtilaf Devletleri ile ateşkes imzaladı
Ekim 31: Avusturya- Macaristan İmparatorluğu çöktü
Kasım 9: Kaiser Wilhelm II tahttan çekidi
Kasım 11: Almanya savaşı bitiren ateşkesi imzaladı
*AP'nin derlemesinin İngilizce orijinalini buraya tıklayarak okuyabilirsiniz