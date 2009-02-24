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Spor

İlk kriz patladı

Galatasaray’da Bülent Korkmaz’ın teknik direktörlük görevine getirildiği ilk gün şok bir gelişme yaşandı.

24 Şubat 2009 02:00

Galatasaray’da Bülent Korkmaz’ın teknik direktörlük görevine getirildiği ilk gün şok bir gelişme yaşandı.

Teknik danışman Karl Heinz Feldkamp futbolcularla Florya Metin Oktay Tesisleri’nde idman öncesi bir toplantı yaptı. Alman futbol adamı, oyunculara hitaben yaptığı konuşmada, “Bu tablo sizin eseriniz. Michael Skibbe sizin yüzünüzden gitti. Ligi en kötü ihtimalle ikinci sırada tamamlamanız gerekiyor” diye konuştu.

"TOPLANTILARI BEN YAPACAĞIM"

İşte tam bu sırada odaya yeni teknik direktör Bülent Korkmaz girdi. Genç çalıştırıcının, “Bundan sonra burada patron benim. Toplantıları ben yapacağım ve Galatasaray’ın hedefi her zaman için şampiyonluktur. Ana amacımız ligi kazanmak. Bu formanın hak ettiği şey şampiyonluktur ve o uğurda sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklindeki sözleri odada buz gibi bir havanın esmesine neden oldu. Korkmaz’ın bu ani ve sert tavrının oyuncular kadar Kalli’yi de bir hayli şaşırttığı öğrenildi.

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