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Ekonomi

İLK KONUŞAN ATM VE POS ENGELLİLER GÜNÜNDE HİZMETTE İSTANBUL (A.A)

13 Kasım 2010 13:38

-İLK KONUŞAN ATM VE POS ENGELLİLER GÜNÜNDE HİZMETTE İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Yapı Kredi, görme engellilerin kullanımı için Türkiye'nin ilk konuşan ATM'sini ve POS'unu hizmete sunacak. Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, bankanın 2008'de başlattığı ''Engelsiz Bankacılık Programı'' kapsamında görmeyen veya görme güçlüğü olan müşteriler için sesli işlem yapma özelliği de olan ilk ATM'nin, pilot bölge olarak seçilen Kadıköy Rıhtım Şubesi'nde hizmete girerken, dünya çapında ilk kez uygulanan Konuşan POS'ların ise 50 noktada kurulacağı bildirildi. Yapı Kredi'nin sosyal sorumluluk yaklaşımını bankacılık hizmetleriyle birleştiren bu uygulamaların ilk olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kullanılmaya başlanacağı kaydedilen açıklamada, konuşan ATM'lerin, Yapı Kredi müşterisi olsun veya olmasın görme engelli tüm banka kartı müşterilerinin para çekme ve bakiye inceleme işlemlerini yapmalarını kolaylaştırırken, POS'ların ise yine sesli yönlendirmelerle görme engellilere kredi kartı işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacağı duyuruldu. Açıklamada, Yapı Kredi'nin amacının görme engelli vatandaşların, bankacılık işlemlerini yardım almadan, tek başlarına yapmalarını sağlamak olduğu ifade edilerek, 2011'de Konuşan ATM ile POS'ların yurt genelinde yaygınlaştırılmasını da hedefleyen Yapı Kredi'nin, konuşan ATM'lerden sunulan işlem seçeneklerini önümüzdeki dönemde arttıracağı belirtildi. Proje, Altı Nokta Körler Vakfı'ndan alınan bilgiler ışığında görme engellilerin beklenti, ihtiyaç ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili bilgi alınarak geliştirildi.

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