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Ekonomi
Deutsche Welle

İlk kez yeni borçlanma yok

Almanya Federal Meclisi, 2015 yılı bütçesini onayladı. Yeni bütçe ilk kez yeni borçlanma içermedi.

28 Kasım 2014 17:58


Federal Meclis, dört gün süren tartışma oturumlarının ardından 2015 yılı bütçesini onayladı.

46 yıllık aranın ardından yeni borçlanma içermeyen ilk bütçe olan 2015 bütçesi, 299 milyar 100 milyon euroluk harcama öngörüyor.

Devlet, önümüzdeki yıl için 277 milyar 500 milyon euroluk vergi geliri bekliyor.

Mülteci masraflarının finansmanı

Öte yandan, Almanya'ya gelen mültecilerin sayısının artmasıyla ortaya çıkan finansman tartışmalarına da son nokta koyuldu.

Mültecilerin masraflarının finansmanı konusunda federal hükümetle eyaletler arasında varılan anlaşma, Alman Eyalet Temsilciler Meclisi'nde de onaylandı.

Buna göre, federal hükümet önümüzdeki iki yıl içinde belde ve belediyelere 500'er milyon euroluk katkıda bulunacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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