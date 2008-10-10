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Spor

İlk kez tam kadro!

Fenerbahçe, milli takım arasının ardından Süper Lig'de karşılaşacağı Kocaelispor'a karşı sezon başından bu yana ilk kez tam kadro olarak çıkmaya hazırlan

10 Ekim 2008 03:00


Fenerbahçe, milli takım arasının ardından Süper Lig'de karşılaşacağı Kocaelispor'a karşı sezon başından bu yana ilk kez tam kadro olarak çıkmaya hazırlanıyor.

Takımın kötü gidişatını sakatlara bağlayan teknik direktör Aragones'in sakatlıkları tam olarak geçen ve kondüsyon eksiğini kapatmaya çalışan Devid, Wederson ve Tümer'i fizik olarak hazır olmaları halinde Kocaelispor maçı kadrosuna almayı düşündüğü ifade edildi.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı laciverti takım uzun süredir sakatlıklar ile boğuşuyordu.

Avusturya'da yapılan sezon başı kampında sağ ayak bileği kırılan Devid'in yanısıra menüsküs ve çapraz bağ ameliyatı olan Wederson ile yine sakatlığı bulunan Tümer, Aragones'in kendilerini hazır görmesi durumunda bu sezon ilk kez kadroda yer alacaklar.

Öte yandan Kayserispor maçının ardından 3 günlük izin yapan sarı lacivertli futbolcular ile teknik heyet bu akşam izin sonrası ilk çalışmayı saat:19:00'da basına kapalı şekilde gerçekleştirelecek.

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