İlk kez Sayıştay raporunda; Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda nereye, ne kadar harcandı?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın harcamaları ilk kez Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporla Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı örtülü ödenek gideri de ilk kez ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Saray’ın bir yıllık harcamaları kalem kalem şöyle:

Erdoğan’ın örtülü ödeneği 150 milyon lira

Raporda “Cumhurbaşkanlığı’nın Gizli Hizmet Gideri” 150 milyon lira olarak belirlendi. Yani 27 Mart 2015’te yapılan yasal düzenleme ile 'gizlenen' Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği için 150 milyon lira harcandı. Yasaya Mart 2015’te koyulan bir madde ile Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödeneklerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmesi ve uygulanması düzenlemesine gidildi. Bu da Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin gizli kalması olarak yorumlandı.

Şahsi ödeneği 43 bin lira

Erdoğan’ın kendisine 525 bin lira ödeme yapıldı. Cumhurbaşkanı ödeneği hanesine yazılan bu tutardan, Erdoğan’ın aylık maaşının 43 bin 750 TL olduğu anlaşıldı. Saray’ın personeline 2015 yılı içinde 67 milyon 255 bin 79 lira harcandı.

Suya 3 milyon, deterjana 155 lira

Bir yıl içinde “kullanmaya yönelik su tüketimi aboneliği” için 3 milyon 2 bin 878 lira harcandı. Buna karşılık, “Sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere diş macunu, diş fırçası, kova, força, paspas” alımına ile sadece 155 lira harcanması dikkat çekti.

Aylık ısıtma 266 bin lira

Saray’ın ısıtılması için bir yılda toplam 3 milyon 200 bin 196 lira harcandı. Bu da Saray’ın aylık ısıtma giderinin 266 bin 666 lira olduğunu gösterdi. Saray’ın kullandığı taşıtların akaryakıt ve yağ alımları için ise 4 milyon 330 bin lira harcandı.

Aydınlatmaya aylık 806 bin lira

Sarayın bir yıllık elektrik tüketim bedelinin ise 9 milyon 672 bin 688 lira olduğu görüldü. Yani Saray’ın aylık elektrik faturası yaklaşık 806 bin lira.

Organizasyonlara 30 milyon lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdiri ile temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü tören, fuar ve organizasyon giderleri için bir yılda 30 milyon 648 bin 492 lira harcandı.

Derneklere 4 milyon

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kurullara 4 milyon 150 bin lira para transfer edildi.

Vatandaşa 3.5 milyon

Bir dönem çok tartışılan Saray yardımı da Sayıştay’ın raporunda yer aldı. Raporun “hane halkına yapılan transferler” kaleminde 3.5 milyon lira para transfer edildiği görüldü.

İnternete 580 bin lira

Telefon abonelik ve kullanım ücretlerine 1 milyon 2014 bin 306 TL harcandı. Anadolu Ajansı aboneliği ile birlikte internet servis sağlayıcılara abonelik ve internet erişimi karşılığında ödenen ücretler için ise 580 bin 155 TL harcandı.

Uydu telefonuna 2 bin lira

Saray’ın uydu haberleşmesine ilişkin abonelik ve kullanım ücretleri için ise 2 bin 946 TL kaydedildi.

Ankara dışı görevlere 10 milyon lira

Erdoğan’ın yurtiçi gezilerinde geçici olarak görevlendirilen Cumhurbaşkanlığı personeli için 3 milyon 799 bin 644 lira harcandı. Yurtdışı geçici görevlendirmeler için ise yaklaşık 6 milyon lira harcandığı görüldü. Yani Cumhurbaşkanlığı’nın Ankara dışı masrafı yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplamda 10 milyon liraya yaklaştı.

Kiralık araca 8 milyon lira

Cumhurbaşkanlığı 2015 yılı içinde 8 milyon 767 bin lira harcayarak taşıt kiraladı. Saray, 40 bin TL harcayarak da yüzer taşıt kiraladı.

Basına yakın takip

“Hizmetin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, topluiğne, ataç, disket, CD, flash disk, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kâğıt, defter kırtasiye alımlarına 1216 lira harcandı. Saray; “gazete, resmi gazete, dergi, bülten gibi belirli sürelerde basılan yayınlar” için ise 204 bin 953 lira ödeme yaptı.

Hayvanlar için 2 bin 448 lira

Canlı havyan alım bakım ve diğer giderleri için 2 bin 448 lira harcandı. Bu gider için hizmette kullanılan hayvanlar dışında, her cins ve çeşit hayvan alımı, havyanların koruması, bakımı, kurtarması ve dağıtımı” tanımlaması yapılıyor.