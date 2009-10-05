İlk kez Ronaldo'suz, ilk kez mağlubiyet

Real Madrid, sakatlığı nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun oynamadığı maçta Sevilla deplasmanında sezonun ilk yenilgisini aldı.



La Liga'da 6. haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Sevilla sahasında Real Madrid’i 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Dünyayı sarsan transferleriyle sezona hızlı bir giriş yapan ve 5 maçını da kazanan Real Madrid, Ramon Sanchez Pizjuan’dan sezonun ilk mağlubiyetini alarak ayrıldı.



Sevilla’yı galibiyete taşıyan goller 33. dakikada Navas ve 66. dakikada Renato’dan gelirken, Real Madrid’in golünü 49. dakikada Pepe attı.



Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’ndeki Marsilya maçında sakatlanan Cristiano Ronaldo, Sevilla’ya karşı forma giyemezken, Real bu sonuçla 6’da 6 yapan ezeli rakibi Barcelona’nın 3 puan gerisine düştü.



İlk 6 hafta sonunda 5. galibiyetini alan Manolo Jimenez’in öğrencileri de puanını 15 yaparak zirve yarışında iddialı olduğunu gösterdi.



La Liga'da 6. haftanın toplu sonuçları şöyle;



Tenerife: 0 – Deportivo: 1

Barcelona. 1 – Almeria: 0

Atletico Madrid: 2 – Zaragoza. 1

Getafe: 2 – Osasuna: 1

Gijon: 4 – Mallorca: 1

Valladolid: 2 – Athletic Bilbao: 2

Villarreal: 0 – Espanyol: 0

Xerez: 1 – Malaga: 1

Santander: 0 – Valencia: 1