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BBC Türkçe

İlk kez net kâr elde eden Twitter'ın hisseleri %25 yükseldi

Sosyal medya platformu, çeyreklik bazda ilk kez net kâr elde etti. Şirketin hisseleri Wall Street'te yüzde 25 prim yaptı. Hisseler 35 dolar seviyesine kadar çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

29 Nisan 2018 20:30

Sosyal medya platformu Twitter, çeyreklik bazda ilk kez net kâr elde edince, şirketin hisseleri Wall Street'te yüzde 25 prim yaptı.

New York Borsası'nda işlem gören Twitter hisseleri 35 dolar seviyesine kadar çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Özellikle reklam gelirlerindeki artış ve ABD dışındaki pazarlardan gelen büyüme, Twitter'ın gelirlerini artıran iki önemli etken olarak gösteriliyor.

2017'nin dördüncü çeyreği için 732 milyon dolarlık gelir açıklayan Twitter, gelirlerinin yıllık bazda yüzde 2 arttığını açıkladı.

Reuters haber ajansının yaptığı ankette ise 4. çeyrek geliri 686 milyon dolar olarak tahmin edilmişti.

Her ne kadar ABD gelirleri yüzde 8 gerilese de, Twitter'ın dünya genelindeki gelir artışı yüzde 17'yi buldu.

Şirketin dördüncü çeyrek kârı ise 91 milyon dolar oldu. Twitter 2016'nın 4. çeyreğinde 167 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Yatırımcılar, her ne kadar büyük bir sosyal medya platformu olsa da Twitter yönetimini elde edilen başarıyı kâra dönüştürememekle eleştiriyordu.

Twitter'ın kullanıcı sayısının bir önceki çeyreğe göre değişim göstermemesi ise şirket açısından büyük bir sorun olarak görülmüyor ve bu durumun Twitter'ın sahte hesapları kapatma konusunda daha aktif bir politika izlemesinin bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

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